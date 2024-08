Els Bombers van rebre 76 avisos per la tempesta a la regió central

La pluja, la pedra i les fortes ratxes de vent que ahir van afectar la regió central van deixar diferents incidents al territori. Els Bombers de la Generalitat van rebre ahir a la tarda-vespre un total de 76 avisos relacionats amb la tempesta.

No es va haver de lamentar cap dany personal, però els bombers van haver de realitzar desplaçaments amb diferents dotacions. La majoria d'alertes eren per baixos inundats, arbres que havien caigut a la via pública o algun despreniment de façana.

Al Berguedà, a Viver i Serrateix, un llamp va provocar un petit incendi forestal a municipi. A Sallent un arbre va caure sobre un cotxe al carrer de Santa Llúcia i a Sant Joan de Vilatorrada una canonada es va rebentar i va començar a brollar l'aigua enmig de la via.

Aquesta mateixa tarda i a conseqüència de la tempesta d’ahir, els Bombers han hagut de desplaçar cinc dotacions a Lladurs (Solsonès) per extingir un incendi provocat per un llamp latent que havia caigut durant el temporal d’ahir. L’avís l’han rebut a les 15:16 i a les 3:43 l’han pogut extingir del tot. També avui una branca ha caigut a la via pública a Sant Fruitós de Bages degut al temporal d’ahir. També hi ha hagut una assitència tècnica a Talamanca degut a danys materials provocat pels aiguats.

El front de tempestes fortes va afectar també la circulació de trens a les línies R3 i R4 de Rodalies. Poc abans de les 20.00 hores, un tren de l'R4 va xocar amb un arbre caigut a la via a Castellbell i el Vilar. Es va tallar la circulació de trens entre Terrassa i Manresa -amb servei alternatiu per carretera- i aquesta matinada s'ha pogut restablir la circulació de combois.

Molta aigua al Bages i el Berguedà

L'aigua va caure amb força al Bages, on, a Sant Salvador de Guardiola, s'hi van acumular 78,7 l/m2. El fort temporal al municipi bagenc va desbordar la riera de Guardiola i va obligar a traslladar els actes d'exterior de la festa major (que se celebra de l'1 al 6 d'agost) a cobert.

Al Berguedà les precipitacions també van ser intenses i van caure 47,4 l/m2 a la Quar; 30,2 l/m2 a Gisclareny i 26,4 l/,2 al Santuari de Queralt. Aquí el ruixats van anar acompanyats de fortes ratxes de vent que fins i tot van arribar als 99,7 km/h al Santuari de Queralt.

A banda de la pluja, les calamarsades i pedregades també es van fer notar. A Àvia (Berguedà), es va observar pedra de 2 centímetres de diàmetre.