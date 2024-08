La primera onada de calor de l'estiu deixa màximes de més de 40ºC a la regió sense batre rècords

L'onada de calor que s'ha viscut aquesta setmana i que aquest divendres ha culminat amb un episodi de pluges ha deixat màximes superiors als 40 graus en diferents punts de la regió central. Tot i l'absència de rècords absoluts, en les diferents estacions meteorològiques de les comarques centrals s'han registrat les temperatures més altes del que portem d'estiu, per sobre dels valors que són habituals per l'època. És el cas de Manresa, que ha arribat a una màxima de 41,4ºC, la segona temperatura més alta del mes de juliol en els darrers deu anys.

A la capital bagenca, s'han assolit temperatures superiors als 40 graus en dues jornades consecutives, arribant als 41,4ºC la jornada del 30 de juliol, gairebé un punt per sota dels rècords que es van assolir el juliol del 1994 i l'agost del 1987 amb 42,5ºC. Tanmateix, els 41,4ºC assolits representen la segona temperatura més alta un mes de juliol dels últims deu anys. De fet, la sèrie històrica indica que cada vegada són més freqüents els episodis de calor que impliquen màximes per sobre dels 40 graus. La dècada passada encara es van observar alguns juliols sense valors de 40 graus a Manresa, mentre que en els darrers dos anys els termòmetres s'han situat per sobre.

A la resta de la comarca, la calor també ha fet enfilar els termòmetres, amb 41,5ºC a Sant Salvador de Guardiola, la segona temperatura més alta que es va registrar a Catalunya el 30 de juliol, per darrere de Castellbisbal, amb 41,6ºC. Castellnou de Bages, amb 41,2ºC, també ha estat de les poblacions més caloroses de la comarca, per davant de Cardona, on els termòmetres han arribat a marcar 41,1ºC. També són destacables els 41,1ºC d'Artés, tot i que la màxima d'aquesta població es va assolir el juliol de l'any passat amb 44,4ºC, la temperatura més alta assolida a les comarques centrals des que es tenen dades.

Pel que fa a les comarques del Prepirineu o el Pirineu, les temperatures també s'han situat en xifres inusuals. Estacions elevades com la de Guardiola de Berguedà, Das o Oliana han registrat temperatures per sobre dels 35ºC i, fins i tot, en casos com el d'Organyà, a l'Alt Urgell, s'ha arribat als 41ºC. Només en casos puntuals, com el Port del Comte, al Solsonès, les màximes s'han quedat per sota dels 25 graus. Tot i això, en aquesta estació s'ha registrat una anomalia de temperatura de 2,5 graus positius més de mitjana en el mes de juliol, un fet que també s'ha produït en altres estacions com a Prades, Vielha o a Castellnou de Seana.

En altres punts del territori, també s'han assolit registres superiors als 40 graus com el cas d'Òdena, amb 40,3ºC. En altres municipis de la comarca de l'Anoia, les temperatures també es van mantenir per sobre dels 35 graus.

Nits caloroses

L'episodi de calor també ha destacat pels registres inusualment alts de temperatura mínima. Des del passat diumenge, es van registrar alguns valors per sobre dels 20 graus en hores nocturnes i, fins i tot, hi ha hagut nits tòrrides en alguns municipis. Per exemple, destaquen els 25 graus que hi va haver la nit de dimarts a dimecres al Santuari de Queralt, a Berga, els 24,8 a Pujalt, i els 23 a Castellnou de Bages. A Manresa, les mínimes van vorejar entorns els 20 i els 25 graus.

Onada de calor generalitzada

Catalunya ha viscut una onada de calor intensa i general entre el dilluns 29 de juliol i el divendres 2 d'agost de 2024. La temperatura màxima ha superat els 40ºC a diversos sectors de l'interior, però també del prelitoral i fins i tot a punts de la Costa Brava el dimecres 31. Va ser el dia de calor més intensa a bona part del país, sobretot a les comarques del nord-est, amb màximes de 41 a 43 ºC a l'Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa.

Fins ara han estat els dies més calorosos del que portem d'estiu, però malgrat el rècord de la sèrie centenària de l'Observatori Fabra de Barcelona, al conjunt de Catalunya no ha estat una onada de calor tan intensa com la de finals d'agost de l'any passat, ni tampoc s'han registrat màximes tan extremes com durant l'històric pic de calor del 18 de juliol també de l'any passat.

