Revifa l'incendi de Ciutadilla que els Bombers van donar per extingit dijous

L'incendi forestal de Ciutadilla (Urgell), que els Bombers de la Generalitat van donar per extingit dijous, ha revifat aquest diumenge a la tarda, segons han explicat fonts del cos a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Concretament, hi ha hagut una represa al flanc dret al punt quilomètric 59 de la C-14, que ha quedat tallada al trànsit en ambdós sentits. El foc afecta massa forestal i uns camps de cereal i ha saltat a l'altra banda de la carretera. Els Bombers n'han rebut l'avís a les 15.33 hores i hi treballen amb 33 mitjans terrestres i vuit d'aeris, que prioritzen atacar-ne el flanc dret i el cap. L'incendi de Ciutadilla es va originar dimecres i va cremar 273 hectàrees.