VÍDEO | Vandalitzen la façana de la casa de Messi d'Eivissa i aconsegueixen entrar a la vil·la

"Pintem la mansió il·legal de Messi a Eivissa". Sense amagar-se. Això és el que apareix a les xarxes socials de Futuro Vegetal amb imatges de la blanca façana de la vil·la que Leo Messi té a Sant Josep, absolutament pintada de vermell i negre.

"La mansió és una construcció il·legal que el futbolista va adquirir per l'exorbitant xifra d'11 milions d'euros. Mentre això passa, només a les Balears han mort entre 2 i 4 persones com a conseqüència directa de l'onada de calor. L'1% més ric de la població és responsable de la mateixa quantitat d'emissions de carboni que els dos terços més pobres", són algunes de les frases que acompanyen les imatges de l'acte il·legal contra la casa del jugador de futbol i en què, a més, apareixen els autors posant davant de l'entrada de casa amb una pancarta: "Help the planet. Eat the rich. Abolish the police" ("Ajuda al planeta. Menja't als rics. Abolició de la policia").

Activistes dins de la vil·la de Leo Messi a Eivissa / Instagram

Entre les imatges que Futuro Vegetal ha penjat a les xarxes socials, es pot apreciar com els activistes s'han colat (de nit) a l'habitatge de Messi. S'han fet fotos tant a la il·luminada piscina com davant d'una porteria d'un petit camp de futbol on tant els fills com els amics de Messi juguen alguns partits quan descansen a Eivissa.

"Això no és més que una altra mostra de com la llei no funciona igual per a tots", ha afirmat Bilbo Bassaterra, portaveu del col·lectiu, que ha afegit que "aquesta mateixa setmana a l'illa s'ha desnonat gairebé 200 treballadores d'un assentament sense solució residencial, mentre el Partit Popular de la mà de Vox planegen la legalització d'edificacions il·legals a canvi d'un pagament".

D'aquesta manera, l'activista considera que "són polítiques al servei dels que tenen més i que atempten directament contra els drets de la resta de la població".

És el segon estiu que Futuro Vegetal escull Eivissa per protagonitzar les seves accions reivindicatives. La temporada passada va ruixar amb pintura de negre les cireres de la discoteca Pacha, va irrompre al 'beach club' de luxe Blue Marlin de Cala Jondal amb pancartes de protesta amb el lema: 'Your luxury our climate crisis' (El teu luxe, la nostra crisi climàtica).

També va llançar pintura a un jet privat, a un Lamborghini i al megaiot Kaos, propietat de Nancy Walton Laurie, la milmilionària hereva de la companyia Walmart.

Amb la pancarta a l'entrada de la sala d'estar / Instagram

Qui són Futuro Vegetal?

Segons la informació que apareix a la web d'aquesta organització, Futuro Vegetal es defineix com "un col·lectiu de desobediència civil i acció directa que lluita contra la crisi climàtica mitjançant l'adopció d'un sistema agroalimentari basat a les plantes".

Futuro Vegetal argumenta que l'informe del 2023 d'Oxfam assenyala que "l'1% més ric de la població mundial va generar el 2019 la mateixa quantitat d'emissions de carboni que els dos terços més pobres de la humanitat, malgrat que són precisament les comunitats més vulnerables els que pateixen les pitjors conseqüències de la crisi".

"Contra tota lògica, les polítiques de (Pedro) Sánchez continuen encaminades a subvencionar grans magnats de corporacions càrnies i energètiques, les principals responsables de l'augment de la temperatura mitjana de la Terra", ha criticat l'organització.

A través de les seves xarxes socials, Futuro Vegetal ha criticat que "les institucions estan al servei d'una petita classe dominant i no representen la voluntat popular", per això "és responsabilitat de tota la societat generar alternatives desitjables que cobreixin les necessitats bàsiques de tota la població".

En relació amb la policia, l'organització la considera una "eina repressiva que té com a objectiu primordial mantenir un ordre de coses on les classes dominants se saben impunes" i que el manteniment d'aquesta és "incompatible amb assolir solucions efectives a la crisi climàtica".

La casa 'il·legal' de Messi

El setembre del 2022 un informe tècnic de l'Ajuntament de Sant Josep qualificava de "greu, com a mínim", la infracció urbanística detectada a les obres efectuades a la vila de Cala Tarida comprada uns mesos abans per Messi.

Les obres consistents en «moviments de terra, realització de bancals, canvis a la topografia del terreny, excavacions per a instal·lacions i fonaments» s'estaven executant en el moment en què es va dur a terme la inspecció municipal.

La vil·la de Messi / Google Maps

En escometre's sense llicència, en un terreny classificat com a sòl rústic, la infracció urbanística es qualifica de "greu". De tota manera, part de la parcel·la es troba en zona 2 (pendent entre el 20 i el 40%) segons el Pla Territorial Insular (PTI) d'Eivissa i parcialment en sòl rústic protegit per riscos d'erosió. També es troba a l'àrea de protecció de risc de vulnerabilitat d'aqüífers. Per això, l'informe tècnic assenyala que les obres descrites com a greus i executades en sòl rústic protegit es tipifiquen com a "infracció urbanística molt greu", però no aclareix si és aquest el cas.