Fiscalia demana quatre anys de presó per Rosa Peral i tres anys i mig pel seu pare pel cas d'alçament de bens

La Fiscalia de Tarragona demana quatre anys de presó per Rosa Peral i tres anys i mig pel seu pare pel cas que investiga un presumpte delicte d'alçament de bens. Segons el ministeri fiscal, tots dos van actuar conjuntament per canviar de nom el 50% d'un habitatge de Vilanova i la Geltrú, un cotxe i una moto propietat de Rosa Peral i cedir-los gratuïtament a Francisco Peral, amb l'objectiu que ella es quedés sense patrimoni i així no poder pagar la indemnització a la família de Pedro Rodríguez, l'home que va morir a mans de Rosa Peral i Albert López, els dos condemnats pel conegut com a crim de la Guàrdia Urbana. El fiscal considera que ella és "autora dels fets", mentre que al pare el considera "cooperador necessari".

Més enllà de les penes de presó, la fiscalia també reclama que s'imposi a Rosa Peral una multa de 7.200 euros -deu euros diaris durant 24 mesos- amb responsabilitat civil subsidiària en cas d'impagament d'un dia de presó per cada dues quotes diàries no satisfetes. Per a Francisco Peral la multa sol·licitada és de 10.800 euros -20 mesos a 18 euros diaris-, també amb responsabilitat civil subsidiària en cas d'impagament d'un dia de presó per cada dues quotes diàries no abonades. A la vegada, reclama la nul·litat del canvi de nom de l'habitatge i de la moto per tal que retornin a la condemnada i que així pugui assumir la indemnització a la família de Pedro Rodríguez.

Canvi de titularitat

Segons el relat del ministeri públic, els canvis de titularitat es van fer entre la primera sentència de l'Audiència de Barcelona pel crim de la Guàrdia Urbana i la resolució del Tribunal Suprem que la confirmava, després dels recursos. Així, el 2 de febrer de 2021, pare i filla van fer un canvi de nom sense pagament econòmic d'un Mitsubishi Colt taxat en 2.904 euros, fins aquell moment propietat de Rosa Peral i que passava a nom de Francisco Peral. El mateix dia van repetir l'operació amb una moto Suzuki GSX R600, taxada en 3.332 euros. "Amb aquesta actuació van provocar una disminució real de patrimoni que va impossibilitar el pagament d'alguna quantitat als familiars del difunt", indica el fiscal. Posteriorment, el 26 de setembre de 2022, Francisco Peral va vendre el cotxe a una tercera persona.

En l'escrit d'acusació també es relata que el 17 de juny Rosa Peral va donar al seu pare "la meitat indivisa" de l'immoble de Vilanova i la Geltrú sense cap contraprestació econòmica. "Aquesta donació simulada es va realitzar al Centre Penitenciari Mas d'Enric" on es "va constituir la notaria". El 50% de l'immoble estava taxat en 155.109 euros. "Els acusats sabien que per al pagament de la quota hipotecària que pesava sobre l'habitatge no calia fer la donació, ja que des del juliol del 2021 els pagaments del préstec els feia Francisco mitjançant ingressos al compte bancari propietat de Rosa Peral i d'un tercer", apunta el fiscal.

Un cop el 3 de setembre de 2021 l'Audiència de Barcelona va confirmar la sentència inicial per homicidi, el jutjat va requerir als dos condemnats el pagament de la responsabilitat civil, que conjuntament es fixava en 885.000 euros. "L'embargament va resultar infructuós ja que amb els actes de disposició dels acusats van aconseguir que els béns de Rosa María ja no constessin al seu nom, fet que impedia la possibilitat que s'utilitzessin per al pagament dels deutes", s'afegeix en l'escrit. I raona: "els acusats van realitzar aquests actes de disposició patrimonial de forma conjunta amb la finalitat d'eludir, dificultar i impedir l'eficàcia dels embargaments i procediments executius derivats de la comissió del delicte que ella havia comès".

Amb tot, pel ministeri públic, aquests actes que atribueix als Peral van ocasionar "un perjudici econòmic efectiu" a la família de Pedro Rodríguez, ja que com que Rosa Peral no té patrimoni no té capacitat econòmica per assumir la responsabilitat civil, de la qual a 21 de febrer d'enguany "tan sols hauria satisfet 1.655 euros".

Inicis del cas

La causa és fruit d'una querella que va presentar la família de la víctima, Pedro Rodríguez, que considera que amb aquest canvi de propietat Peral pretenia declarar-se insolvent a l'hora d'assumir la indemnització a l'exdona de Rodríguez i al seu fill, germà i pare. Una acusació que coincideix amb la del fiscal. Al seu torn, Albert López sí que va posar a disposició del jutjat el seu pis de Badalona per tal d'assumir la seva part de la indemnització.

Rosa i Francisco Peral van declarar el 24 de gener d'enguany per aquest cas al jutjat d'instrucció 5 de Tarragona, com a investigats. Peral va justificar davant la jutgessa el canvi de nom de la seva part de la casa de Vilanova i la Geltrú perquè va dir que no podia pagar la hipoteca. Peral va reconèixer que va fer-ho abans que la sentència del crim fos ferma.

Amb la demanda per alçament de béns, la família de l'agent Pedro Rodríguez aspirar a obtenir uns 50.000 euros, que és aproximadament la meitat del valor de la part de l'immoble que tenia Peral. L'altra meitat de la seva part està hipotecada.

El 14 de juny el jutjat va deixar el cas a punt de judici. En la resolució judicial la titular d'instrucció considerava que els fets són constitutius d'un delicte d'insolvència punible. Per això, va dictar que procedeix l'obertura del judici oral contra els investigats. En la interlocutòria, la magistrada d'instrucció també va assenyalar que Rosa Peral i el seu pare eren "coneixedors" de la sentència condemnatòria i del pronunciament sobre la responsabilitat civil el 2 de febrer de 2021. Tot i això, indicava que amb la "voluntat de dificultar" els embargaments acordats i la seva execució, Peral va donar al seu pare el seu vehicle, el qual va vendre el 26 de setembre de 2022.

També apuntava que pare i filla van actuar amb la mateixa "voluntat de dificultar els embargaments". Així mateix, va subratllar que Rosa Peral només ha pagat 1.655 euros de responsabilitat civil fins a la data de 21 de febrer de 2024. També diu que l'altre condemnat, Albert López, ha abonat uns altres 1.675,92 euros. "Rosa Peral no té patrimoni o capacitat per afrontar la responsabilitat civil que se li va imposar", afegia. Per tot plegat, la jutgessa instructora va considerar que aquests fets "poden ser constitutius d'un delicte d'insolvència punible", per la qual cosa, "escau preparar judici oral contra els investigats".