La regió central acumula el 20% dels rescats de muntanya a Catalunya

Els Bombers de la Generalitat han dut a terme des de principi d'any un total de 224 rescats al medi natural a les comarques de la Catalunya central, que representen un 20% dels 1.081 totals en el conjunt de Catalunya. Es tracta de xifres facilitades pel Departament d'Interior que indiquen que els salvaments es mantenen força estables a la regió respecte a l'any passat, ja que fins al mes de juliol hi havia hagut 218 rescats. Les comarques que més n'acumulen són el Baix Llobregat (64), que és la que històricament té més incidència a causa de la presència de Montserrat, seguida del Berguedà (45) i el Bages (44).

L'oficial Rafael Esteban, de la unitat tècnica del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, explica que després de la pandèmia "hi va haver una crescuda molt significativa dels serveis". A les comarques centrals es va arribar als 467 rescats el 2021 i als 473 el 2022, la xifra més alta que s'ha registrat a la regió en els darrers vuit anys. Des d'aleshores, destaca el nombre de salvaments ha retornat als nivells del 2019 en la majoria de les comarques - l'any passat a la regió n'hi va haver 356 - i creu que enguany es continuarà amb la mateixa tendència.

Tanmateix, assenyala que, si es compara amb xifres de fa trenta anys, s'observa que el creixement ha estat exponencial. "Als anys noranta fèiem uns 300 rescats a l'any a tot Catalunya - aproximadament els mateixos que ara es fan a la zona de la Catalunya central - mentre que ara pràcticament arribem als 2.000". Un fet que atribueix a una major freqüentació del medi natural.

D'entre tots els salvaments que es fan al territori, els de la regió central tenen un pes important. Aquest fet s'explica per la presència de Montserrat i el Pedraforca, dues de les muntanyes on s'efectuen més rescats. De fet, el Baix Llobregat i el Bages, són dues de les comarques que acumulen més serveis, amb 64 i 44 rescats respectivament enguany, per la influència del massís, així com el Berguedà, que n'acumula 45, molts d'ells relacionats amb el Pedraforca. "Són muntanyes que acumulen la majoria dels serveis d'aquestes comarques per la seva entitat i complicació i perquè també són les més concorregudes".

Estaban posa en relleu que la majoria dels rescats estan relacionats amb persones que es desorienten, que es fan mal i no poden prosseguir el camí o que no es veuen capaços d'arribar al cim. En aquest sentit, remarca la necessitat de ser conscient de les capacitats i de l'experiència personal a l'hora de fer una ruta per la muntanya i ser prudent a l'hora d'avaluar els riscos. D'altra banda, també recorda la importància de consultar la ruta abans de sortir, dur sistemes d'orientació que siguin útils per a la persona, portar la bateria del mòbil carregada, calçat i roba adequada, dir a un familiar o amic la ruta en el cas d'anar sols i consultar la meteorologia, ja que "a la muntanya la situació es pot complicar en un moment".

