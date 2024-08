Ensurt per un incendi que ha afectat dos vehicles a Montserrat

Els bombers han apagat aquesta tarda un incendi a Monistrol de Montserrat que afectava dos vehicles que estaven en una zona de descans del Torrent del Balaguer al quilòmetre 11,3 de la BP-1121, direcció Montserrat.

El foc no ha generat focus secundaris ni tampoc cap ferit. Els bombers han pogut apagar el foc dels dos turismes amb línia d'aigua, i per precaució han fet descàrregues d'aigua al marge de l'incendi en què hi ha massa forestal perquè no s'expandís. L'avís l'havien rebut a dos quarts i set minuts de quatre del migdia i hi han enviat nou dotacions, una d'elles un helicòpter. Quan faltaven pocs minuts per les cinc de la tarda ja s'ha donat per extingit i controlat. Tot i això, encara hi ha cinc vehicles dels bombers per precaució.

L'incendi, que ha provocat una columna de fum al massís, ha estat visible des de diferents punts, ha fet encendre les alarmes.

Aquest diumenge al migdia els bombers també han apagat un foc que afectava vegetació de Monistrol de Montserrat, a la C-58 al quilòmetre 34. Aquest incendi, paral·lel al dels dos turismes, no ha provocat cap ferit.

L'avís per foc els ha arribat a tres quarts de tres del migdia i a dos quarts de cinc ja estava controlat i extingit. Als llocs dels fets hi han acudit sis dotacions dels bombers, així com agents rurals per determinar les causes que l'han provocat.