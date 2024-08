Mor un motorista després de patir un accident a la BV-2411 a Begues

Un motorista ha mort després de patir un accident a la BV-2411 a Begues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre es va rebre a les 19.13 hores de divendres al quilòmetre 15,8 de la BV-2411, que uneix Begues amb Avinyonet del Penedès. Per causes que s'estan investigant, hi va haver una caiguda d'una motocicleta a la via. El motorista va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'hospital de Bellvitge, on va morir ahir dissabte. Amb aquesta víctima, són 85 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, de les quals 31 motoristes.

En l'accident hi van treballar set patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).