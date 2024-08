Alerta de la Policia Nacional: si escoltes això en una trucada, penja immediatament

La ciberdelinqüència no descansa ni es pren unes vacances d'estiu, per la qual cosa els ciutadans tampoc no podem relaxar-nos del tot ni en els nostres dies de festa, ja que els estafadors aprofiten les nostres hores baixes perquè caiguem en les seves -cada vegada més- enredades trampes.

Una situació sobre la qual la Policia Nacional està molt al corrent, denunciant sempre els diferents tipus d'estafa que hi ha i aconsellant la ciutadania sobre com enfrontar-s'hi. Un punt positiu és que duen a terme aquest mecanisme de conscienciació a través de xarxes socials, de manera que poden arribar a una gran quantitat de persones.

Nou frau: la "crida misteriosa"

Aquesta mateixa setmana les forces de seguretat han posat el focus en un nou mètode desenvolupat pels ciberdelinqüents, que si no els falta alguna cosa és imaginació i creativitat per a l'engany. Es tracta de la "crida misteriosa" que ja han rebut moltes persones.

Han emès l'avís a través d'un vídeo al compte de 'Tiktok' de la Policia Nacional, en què una portaveu del cos comença preguntant: "¿Has rebut una trucada com aquesta?". A continuació, se sent una veu enigmàtica que diu: "Tinc alguna cosa important a dir-te, agrega'm al WhatsApp".

Immediatament després de dir-te això, penja la trucada. D'aquesta manera, aconsegueix que et preocupis i et preguntis si realment passa alguna cosa urgent pel que hagis d'afegir al número. Però com bé és sabut, la curiositat va matar el gat. En aquest cas, la curiositat et pot sortir també molt cara.

Així es poden fer amb les teves dades

El que molts usuaris es pregunten és si només per haver afegit el nombre als teus contactes pot accedir a les teves dades i dur a terme l'estafa, i la policia deixa clar que "únicament per això, no". El problema és quan parles amb ells per l'aplicació de missatgeria ràpida.

"A partir d'aquí, intentaran enganyar-te. I, creu-me, són veritables professionals de l'engany", subratlla la Policia Nacional, garantint que l'objectiu de la conversa serà "quedar-se amb les dades privades o amb els diners".

Però aleshores. Per què utilitzen el WhatsApp? Per què no ho fan directament a través de la trucada? Perquè si aconsegueixen que els afegeixis tu primer a WhatsApp poden evitar el filtre anti-spam de l'aplicació, que no salta davant de contactes ja agregats i sense el qual baixen les possibilitats de sospita.

Més casos

Aquest nou atac cibernètic arriba a moltes persones. Fa poc una víctima de l'engany va explicar la seva experiència a través del seu compte de X (abans Twitter), coincidint el 'modus operandi' amb el relatat per la Policia Nacional.

Aquest usuari afegeix la possibilitat de la suplantació d'identitat, cada vegada més perfeccionada amb la intel·ligència artificial. Es tracta de clonar la veu d'un amic o familiar teu, fent-te creure que aquesta persona et truca amb un motiu urgent que se soluciona, evidentment, afegint aquest nou número a WhatsApp, seguit d'algun conte que et faci caure en una altra de les seves peripècies, com fer 'click' en algun enllaç que t'enviï a través de la conversa.

Consells per no caure

Si la veu que sona en despenjar el telèfon és la d'un familiar o un amic, el millor és contactar directament amb la persona que podrien estar clonant per entendre què passa. En el cas que ja hàgiu afegit un contacte en aquestes circumstàncies, el més recomanable és bloquejar el número tant de WhatsApp com de l'agenda de contactes del telèfon.