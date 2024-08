Agents Rurals recorda la prohibició de buscar restes arqueològiques o paleontològiques al medi natural

Agents Rurals fa una crida pel respecte cap al medi natural i el seu patrimoni. El cos recorda que la legislació prohibeix la recerca de restes arqueològiques o paleontològiques – excepte amb autorització-, però si es troben per atzar, ja sigui al medi natural o en el marc d'una treball agrícola o forestal, cal avisar a l'administració. Sobretot demanen evitar extreure les restes del sòl, subsòl o fons marí. És competència dels Agents Rurals la protecció i custòdia del patrimoni cultural quan es troba al medi natural. Des del 2011, el cos ha localitzat i documentat més de 4.000 elements que conformen el patrimoni cultural català. Entre les construccions més habituals documentades hi ha forns de calç, molins hidràulics o pous de glaç.

Més enllà d'aquests elements de tipus preindustrial, hi ha altres construccions i estructures molt diverses, com ara les creus de terme i creus commemoratives, que representen el 22,88% dels elements documentats. Seguidament, hi ha un 15,14% d’elements inventariats del grup de forns, dins del que s'hi troben forns de calç, d'obra, teuleries, forns de pega o forns d’oli de ginebre. Les anomenades estructures d’aigua suposen un 12,85%. Aquí s'hi han documentat basses, safarejos, sínies, aljubs o sèquies, entre d'altres. Els molins hidràulics fariners i paperers representen el 10,54% d’elements inventariats i les estructures agrícoles, com les barraques de pedra seca o cabanes de volta són el 7,37%.

Segons expliquen en un comunicat, els elements vinculats a la Guerra Civil Espanyola o les estructures relacionades a la ramaderia, la comunicació o restes de tipus militar i eclesiàstic, són també objecte d’inventari.

Tota la informació generada pels Agents Rurals és tramesa al Servei d’Inventari del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, que és el responsable del seu tractament i inclusió a les bases de dades.

D'altra banda, el cos recorda que també és responsabilitat seva fer inspeccions de treballs que es realitzen al medi natural, com moviments de terra o construccions, així com altres activitats que poden afectar de manera negativa amb l’objectiu evitar la destrucció i pèrdua del patrimoni arqueològic. És especialment negatiu l'ús d'aparells detectors de metalls.