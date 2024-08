Euromillones alerta: compte amb aquesta estafa molt perillosa

Una nova onada d'estafes està arrasant, i aquesta vegada les víctimes són els jugadors d'una de les loteries més famoses: l'Euromillones. Si t'arriba un correu dient que has guanyat un premi, no l'obris; els ciberdelinqüents estan recorrent a trucs d'allò més enginyosos per a fer-se passar pel portal oficial i buidar així les teves butxaques.

Guanyar sense jugar?

Els estafadors envien correus electrònics i missatges falsos per convèncer a les seves víctimes que han guanyat un pot que ni tan sols sabien que existia. El parany? El suposat requeriment de dades personals o, pitjor encara, un pagament per a reclamar el "premi".

Des d'Euromillones han llançat una alerta arran de les primeres denúncies per aquesta trama: "Se'ns ha comunicat l'existència d'enviaments a gran escala de correus que es fan passar per nosaltres, posant el nostre email en el remitent i la nostra url, euromillones.com.es, tant en el missatge com en documents adjunts, en un intent per suplantar-nos i tractar de fer-los creïbles a les seves víctimes", detallen en el lloc web oficial.

Noves estafes

Aquest tipus d'enganys se suma a una llarga llista, en la qual també figura el 'bluesnarfing', mètode emprat per lladres de dades mitjançant Bluetooth. Estant a uns metres de la víctima, els ciberdelinqüents poden accedir a tota la informació emmagatzemada en el seu telèfon mòbil mitjançant aquesta tecnologia, per la qual cosa es recomana desactivar-la si no s'està fent ús d'aquesta.