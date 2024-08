L’agent condemnat pel ‘crim de la Urbana’ comença el tractament preliminar per gaudir de permisos penitenciaris

Un dels dos condemnats per l’anomenat ‘crim de la Guàrdia Urbana’, Albert López, ha començat el tractament preliminar per poder gaudir de permisos penitenciaris en un futur. Segons ‘El Periódico’, del mateix grup editorial que Regió7, l’altra condemnada, Rosa Peral, ha tingut coneixement d’aquest fet i ha reclamat a la Conselleria de Justícia l’expedient de López per si aquest ha reconegut els fets, cosa que podria permetre un recurs extraordinari de revisió de sentència davant del Tribunal Suprem. Fonts penitenciàries han explicat a l’ACN que, de moment, López està fent els passos preliminars abans d’iniciar el tractament específic per al seu delicte i les seves circumstàncies.

López va ser condemnat a 20 anys de presó per l’assassinat de la parella de Peral, però ja en porta 7 empresonat. El fet de reconèixer almenys parcialment la seva responsabilitat en el crim i de fer el tractament específic li podria permetre accedir a permisos penitenciaris, sortides puntuals i, fins i tot, el tercer grau, d’aquí un temps.

En el seu escrit a Justícia, Peral ha recordat que a ella no se li permet accedir als tractaments perquè no ha reconegut els fets. Per això, dedueix que si López hi ha accedit és perquè sí que ha reconegut els fets, cosa que podria fer variar la culpabilitat de la parella de l’assassinat.