Les pluges deixen poca aigua a la regió i un lleuger descens del termòmetre

L'episodi de pluges previst per aquest dimecres a bona part de Catalunya ha passat de puntetes per les comarques de la regió central, on s'han arribat a acumular 20,3 l/m2 a Pinós, al Solsonès, i 15,6 l/m2 en punts com Òdena, a l'Anoia. El temporal, que ha afectat sobretot les comarques gironines, ha vingut acompanyat d'un lleuger descens de les temperatures en punts de l'interior, mentre que a l'aeròdrom de Das, a la Cerdanya, s'ha regisrat la segona temperatura mínima de Catalunya, 12,2º, per davant de Gisclareny amb 12,4º.

Després que els termòmetres s'hagin mantingut enfilats durant la primera quinzena d'agost a bona part del territori, aquest dimecres s'ha registrat un episodi de precipitacions que ha arribat als 89,2 l/m2 a Cassà de la Selva, al Gironès. Pel que fa a les comarques de l'àmbit d'aquest diari, la pluja ha estat moderadament més intensa a l'Anoia i al Solsonès, les dues comarques que en les darreres setmanes han mantingut un risc més alt per incendi, mentre que a les comarques del Prepirineu s'han arribat a registrar 10,6 l/m2 a Gisclareny i 10,7 l/m2 a la Seu d'Urgell. Al Bages, on més ha plogut ha estat a Artés, amb 5,6 l/m2.

Pel que fa a les incidències, els Bombers han rebut diversos avisos a la regió central relacionats amb la pluja per caigudes de branques i elements que perillaven de caure en façanes. A Manresa, han fet una actuació al carrer de Sant Josep per un sanejament de façana.

De cara a aquest dijous, s’han publicat un nou avís de situació meteorològica de perill que centra la mirada pel que fa a la possibilitat de ruixats intensos i activitat elèctrica cap al Pirineu i Prepirineu oriental, així com al Prelitoral nord.

Baixa el risc d'incendi

El canvi en les condicions meteorològiques han comportat un canvi en el risc d'incendi en el conjunt de Catalunya. Els Agents rurals han rebaixat aquest dimecres el nivell de perill en totes les comarques catalanes. Segons el mapa del pla Alfa dels Agents Rurals, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià es troben en perill alt d’incendi. A altres comarques del litoral i de la Catalunya central, el perill és moderat, mentre que a la resta del territori, baix. La setmana passada diverses comarques es trobaven en perill extrem i van cremar dos incendis a la Noguera.

