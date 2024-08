Com són els rescats de muntanya que fan els GRAE amb helicòpter?

Bombers de la Generalitat ha fet una publicació a X (abans Twitter) explicant el procediment i els rols que hi ha en els rescats amb helicòpter del Grup d'Actuacions Especials. Ricard Balaguer, caporal del GRAE de la Seu d'Urgell, ha recordat que formen part de l'estructura de la Sala Central de Bombers i que "el GRAE és un grup d'especialistes que dona cobertura a tot Catalunya". Així doncs, les set regions d'emergència els activen a prèvia demanda.

Pel que fa als rescats amb helicòpter, Balaguer ha explicat que el pilot té competència en "tot el que fa referència a l'helicòpter i què és el que pot fer". Per la seva banda, el cap d'intervenció del GRAE "proposa unes maniobres i consensua amb el pilot si es poden fer o no". Aquestes qüestions també es comenten a l'operador de vol per saber el seu punt de vista. Per acabar, si es tracta d'un aspecte mèdic, "és el metge qui pren les decisions". El caporal dels GRAE de la Seu d'Urgell ha finalitzat l'explicació fent èmfasi a dir que "tot es porta a terme de forma consensuada".