Presó provisional sense fiança per a un dels detinguts per l'agressió al pare de Lamine Yamal

El jutjat d'Instrucció número 3 de Mataró en funcions de guàrdia ha rebut aquest divendres els quatre detinguts relacionats amb l'apunyalament al pare del jugador de futbol Lamine Yamal. Segons el TSJC, el magistrat ha acordat presó provisional sense fiança per a un d'ells, mentre que la resta han quedat en llibertat amb mesures cautelars. En dos dels casos, ha acordat la seva retirada del passaport, la prohibició de sortida del territori i l'obligació de personar-se al jutjat dues vegades al mes. A més, no es podran acostar a la víctima a menys de 300 metres, ni tampoc comunicar-se amb ella durant un any.

Pel que fa al tercer, també se li ha prohibit comunicar-se amb el ferit, i no acostar-se a ell a menys de 200 metres durant sis mesos. La causa ha quedat oberta pels delictes d'homicidi en grau de temptativa i lesions.

Tot plegat el dia en que Mounir Nasraoui, el pare de Yamal, ha rebut l'alta mèdica després de ser apunyalat el dimecres passat a Mataró. Fonts de l'hospital de Can Ruti han confirmat a l'ACN que ja ha pogut marxar del centre mèdic després de recuperar-se de les ferides rebudes. L'home va ser ingressat en estat greu fa un parell de dies.

Els fets s'haurien produït en un pàrquing de la capital del Maresme, al voltant de les nou del vespre. La víctima va resultar ferida per arma blanca al barri de Rocafonda. Tot indica que Nasraoui i els detinguts pels fets s'haurien enfrontat en una baralla prèvia la mateixa tarda.