El govern espanyol es planteja retirar les condecoracions a l'expolicia i presumpte autor del crim masclista al Vallès

El govern espanyol es planteja retirar les condecoracions de manera pòstuma a Juan Fortuny Pedro per la seva carrera policial després que el policia jubilat hagi matat presumptament dues dones al Vallès i s'hagi suïcidat aquest dimarts. "Ho estem parlant i mirant com es pot fer legalment", ha indicat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, preguntat per aquesta qüestió en una atenció a mitjans. Segons ha dit, Fortuny havia estat reconegut per tots els cossos policials i el seu full de serveis era "irreprotxable".

Segons ha dit, el Cos Nacional de Policia -on havia treballat Fortuny- està "consternat" igual que ho està Prieto, que ha condemnat "rotundament" el doble assassinat "independentment" de la professió de l'autor.

"La gravetat és que van morir dues dones més a mans de la seva parella o exparella, això és realment el que és greu", ha afirmat. El delegat del govern espanyol també ha enviat condolences als familiars i amics de les víctimes "amb tota la humilitat del món".

Prieto ha indicat que estan a l'espera de la investigació dels Mossos d'Esquadra, que actuen com a policia judicial. "Estem esperant la confirmació dels Mossos per considerar-lo delicte de violència de gènere i portar-lo a la delegació especial del Ministeri d'igualtat perquè així ho consideri a tots els efectes legals", ha manifestat.

El govern espanyol també espera conèixer detalls de la investigació per avaluar "qualsevol element" que els doni "pistes" de què es pot fer millor. En tot cas, ja ha dit que es plantegen retirar les condecoracions que havia rebut per la seva carrera policial. Segons ha apuntat, els reconeixements els havia rebut de tots els cossos policials i ha mencionat tant la Policia Nacional com els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i la Guàrdia Civil.