Mossos d'Esquadra incorporen 35 agents en pràctiques a la Catalunya Central en la promoció amb més dones de la història

El cos de Mossos d'Esquadra ha donat la benvinguda als 850 nous agents de la 31a promoció que dijous 22 d'agost han començat el període de pràctiques a cadascuna de les àrees bàsiques policials que hi ha arreu del territori. Després d'un any de formació, inicien la seva carrera professional i de servei públic que els portarà a patrullar per tot el país. 35 d'aquests nous policies, treballaran a la Catalunya central.

Aquesta incorporació permet reforçar una vegada més la plantilla amb l'objectiu 2030 d'arribar als 22.000 agents. A més, incrementa la presència de dones i ajuda a construir un cos més paritari, inclusiu i modern. De fet, és la promoció en què s'incorporen més dones en la història del cos. Dels 850 agents nous, un 44% (372) són dones i la resta, 478, homes, una xifra que creix més de 5 punts respecte a la darrera incorporació, on el percentatge va ser del 38,5%. Aquests números refermen el cos dels Mossos d'Esquadra com el cos policial amb més presència femenina de l'Estat.

En xifres absolutes, també parlem d'una promoció destacada. El nombre d’agents nous (850) creix un 11,5% respecte a l'última promoció, quan se'n van incorporar 762.

400 nous agents a Barcelona pel dispositiu de la Copa Amèrica

Si analitzem per regions la incorporació dels nous agents policials, Barcelona és la que més efectius suma: un total de 400 agents nous, una xifra destacada que s’entén per l’inici de la 37a Louis Vuitton Copa Amèrica. Un esdeveniment que exigeix un reforç de la seguretat a la ciutat i que referma el cos de Mossos d’Esquadra com a policia integral amb un dispositiu de seguretat per terra, mar i aire.

D’altra banda, la Regió Metropolitana Nord incorpora un centenar d’agents nous i la Regió Policial Metropolitana Sud en suma 110.

80 agents nous a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, 50 a les comarques gironines i 35 a la Catalunya Central

La Regió policial del Camp de Tarragona i la de Terres de l’Ebre sumen 80 agents nous. La Regió Policial de Girona compta des d’ara amb 50 agents nous. I 35 agents nous es destinen a la Regió Policial Central.

Ponent i el Pirineu Occidental compten amb 75 nous agents

Per últim, la Regió Policial Alt Pirineu i Aran es reforça notablement amb 40 agents nous. En el cas de la Regió Policial Ponent s’incorporen 35 agents nous.

Els 850 nous mossos i mosses realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori d’un mínim d’un any de durada, dividides en quatre períodes avaluables de tres mesos. S’avaluen els coneixements dels agents tenint en compte conceptes com la flexibilitat, les habilitats socials o la comunicació i el compliment d’ordres i disciplina, entre d’altres. Amb tot, el tribunal qualificador estableix la qualificació d’apte o no apte. La fase de pràctiques d’enguany finalitzarà el 20 d'agost de 2025.