Uns turistes alemanys apallissen un taxista de 71 anys a Palma: "Pensava que em matarien"

José María P., de 71 anys, té els ulls plens de sang, el braç i dues costelles trencades. S'aixeca la manta de l'hospital i mostra un enorme blau a la cama. "Pensava que em matarien. A penes entenc com el meu cos va poder sobreviure a l'atac", diu el mallorquí. Són quatre estiuejants alemanys: "Agents de policia d'Essen. Em van posar els seus carnets davant dels nassos", diu el taxista.

"Fa 40 anys que porto alemanys per Mallorca. Mai he tingut problemes amb ells, ni tan sols en els torns de nit a la Platja de Palma", diu José Maria P. "La gent em preguntava sovint què pensava dels alemanys. Sempre em desfeia en elogis. Ara no vull ni veure'ls a la platja".

Dos taxis de Ballermann a Petra

Dimarts passat 20 d'agost a la nit, l'home de 71 anys també treballava en el torn de nit a la Platja de Palma i esperava als clients en la parada de taxis situada al costat del Bierkönig. Un grup de set persones es va acostar a ell i als seus companys i van reservar dos taxis per a Petra, direcció a un hotel rural. "El meu col·lega va ser més ràpid i ja havia marxat quan vaig arribar. Viatjaven amb mi tres persones. Dues d'elles estaven borratxes i mig adormides", explica el taxista.

Quan van arribar a l'hotel, tot seguia bé. "Es van repartir el compte i em van donar una bona propina. Vaig ajudar a baixar els dos borratxos". Llavors, el telèfon mòbil de la tercera persona va desaparèixer de sobte. "Tres persones van sortir de l'hotel. Vam donar la volta al taxi i vam buscar el mòbil. Havia d'haver-hi informació molt important en el mòbil perquè fessin tant de rebombori", diu el taxista.

Com relata José María P., els ànims van canviar ràpidament. Els alemanys van ordenar al mallorquí que truqués a la policia i, de sobte, el van acusar d'haver robat el mòbil. La policia no va acudir, els alemanys es van impacientar i van prendre cartes en l'assumpte. "Van començar a donar-me cops de puny i puntades de peu. Els vaig suplicar que paressin, però va ser inútil". Quatre joves d'uns 20 anys van donar una pallissa a aquest ancià de 71 anys. Ningú va sentir el soroll. "Quan vaig preguntar per la policia, es van limitar a dir que eren la policia", explicar el mallorquí.

Volien presentar l'agressió com un accident

Els agressors van tornar a posar al taxista en el cotxe. "Prop d'allà, el cotxe se'n va anar per un pendent. Volien deixar anar els frens i escenificar un accident", relata José María P. "Afortunadament, la Guàrdia Civil va arribar en aquell moment. Em van salvar la vida".

Pel que sembla, en veure als agents, un dels alemanys es va penedir. "Ens va oferir diners a mi i als policies perquè no presentéssim càrrecs. Li vaig dir que es posés els seus bitllets en un altre lloc. Vull justícia legal", va dir el taxista. En un principi, la Guàrdia Civil només es va emportar a la persona que va intentar el suborn.

Quan el fill de José María P. va veure al seu pare a l'hospital l'endemà, va preguntar a la policia. "Com és possible que només detinguessin a una persona? Hi havia quatre persones colpejant-lo. Has vist en quines condicions està?" Oscar P. descriu la conversa amb els agents, que van acudir directament a l'hospital i van prendre declaració a l'ancià de 71 anys. Més tard van tornar amb fotos dels alemanys. El mallorquí va poder identificar a dos agressors més que també van ser detinguts.

«El mòbil robat» estava en la bossa d'un amic

Van ser portats davant un magistrat el mateix dia. "Van renunciar al seu dret a declarar i van quedar en llibertat sense fiança ni altres condicions. El nostre advocat em va explicar que no hi havia risc de fugida perquè eren policies", diu el fill. El dimecres van viatjar de tornada a Alemanya. "Abans d'això, seguien tombats en la piscina com si no hagués passat res".

La Guàrdia Civil només va confirmar a Mallorca Zeitung, la detenció de tres alemanys. "No sé si són policies", va dir un portaveu. El departament de policia responsable a Alemanya vol ara aclarir els fets, però encara no ha pogut confirmar res. Els alemanys van trobar més tard el mòbil suposadament robat en la bossa d'un amic.