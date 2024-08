Nova cúpula dels Mossos: Trapero, nou director del cos; Esquius, comissari en cap, i la responsable de la regió central, número 2

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha presentat aquest dilluns la nova cúpula dels Mossos d’Esquadra. L’exalcaldessa de Santa Coloma de Gramanet ha confirmat el nomenament de Josep Lluís Trapero com a director general del cos, tal i com va anunciar el president Salvador Illa en campanya electoral. En el nou òrgan del cos destaca la presència de dos persones vinculades a les comarques de la regió. Per una banda, el surienc Miquel Esquius, que serà el nou comissari en cap dels Mossos en substitució d’Eduard Sallent. Fins ara era el cap de la regió policial metropolitana sud. A més, la número 2 a la prefectura serà Alícia Moriana, actual comissaria de la regió policial central i propera a Trapero. Substitueix a Rosa Bosch.

Miquel Esquius

El surienc ja va ser comissari en cap dels Mossos des del juliol de 2018 fins al 3 de juny de 2019. Va estar onze mesos al càrrec, i en aquell moment va assumir la responsabilitat ja que el seu predecessor, Ferran López, havia dimitit. En aquell moment Esquius va assumir el càrrec «per responsabilitat» en el marc dels canvis que van suposar recuperar alts comandaments que hi havia abans de la destitució del major Trapero arran de l’aplicació de l’article 155.

El conseller Miquel Buch, el mateix que el va nomenar per ocupar el càrrec, va ser qui el va rellevar per Eduard Sallent. Des del juny del 2019 fins al novembre de 2020, Esquius havia estat al capdavant de la regió policial del Pirineu Occidental. Des del 2022 estava al capdavant de la Regió Policial Metropolitana Sud, que inclou el Baix Llobregat Nord.

Diplomat en Ciències Religioses i amb un postgrau en Gestió de la Mobilitat, Esquius va entrar al cos dels Mossos el 1986. Va ser de la segona promoció d’agents del cos i de la primera promoció del cos de Trànsit.

Des dels seus inicis fins a dia d’avui, el bagenc ha estat cap de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona fins al 2000, cap de l’Àrea de Trànsit de la Regió Central fins al 2002, sotscap de la Comissaria Territorial fins al 2004 i després cap la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, o sigui, el número 2.

Sobre Miquel Esquius, la consellera ha remarcat que té molta experiència al capdavant de Mossos i «en aquesta etapa que ara comencem impregnarà l’organització d’un lideratge conciliador i integrador». A més, ha destacat que es faran «ajustos mínims» en els comandaments policials.

Alícia Moriana

Moriana era comissaria de la regió central des del juliol del 2023. Va arribar en substitució de Cristina Manresa, que va passar a dirigir l’Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. D’aquesta manera, es va convertir en la segona dona al capdavant de l’àrea dels Mossos a la Catalunya central.

Això no obstant, des de l’octubre passat al gener d’enguany va fer una estada laboral a la Comissió Europea que la va mantenir al marge del càrrec. En aquest temps que va estar treballant a Brussel·les, va haver d’interrompre les seves funcions com a cap de la regió central. A partir del mes de gener, ja es va reincorporar al càrrec, però ara la seva continuïtat va estar a l’aire després d’haver-se presentat a la convocatòria de la nova plaça de major dels Mossos. Moriana es va postular contra Sallent per a la nova plaça de major del cos que va impulsar l’anterior equip del Departament d’Interior. Finalment, va ser Sallent qui va aconseguir la plaça.

Carrión, secretari general

La consellera Parlon també va anunciar que Tomàs Carrión serà el nou secretari general d’Interior. Fins ara era director de Serveis de Seguretat Ciutadana, Espai Públic i Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i segons Parlon té una àmplia experiència en gestió pública des de de el vessant de seguretat. n

S'obre una "nova etapa"

Parlon ha assegurat que amb aquests nomenaments, que aquest dimarts formalitzarà el Consell Executiu, s'obre una "nova etapa". "Necessitem nous lideratges, noves formes, noves maneres d'organitzar l'estructura de comandaments", ha dit en roda de premsa. La consellera ha considerat que l'anterior etapa als Mossos "està esgotada" però ha agraït la tasca feta pels comandaments que seran destituïts al capdavant del cos.

És el cas de Pere Ferrer, fins avui director general de la Policia, de qui ha dit que "ha fet una molt bona feina". El substituirà Trapero, de qui Parlon ha destacat que té "coneixement de la seguretat i el màxim rang en el cos". També ha indicat que "probablement" ja no vestirà l'uniforme de policia perquè "passarà a ser un càrrec polític del Departament".

La consellera també ha insistit que l'arribada de Trapero a la Direcció General no minarà el paper de la Prefectura, que serà l'"encarregada dels operatius i dels funcionaments propis del cos dels Mossos d'Esquadra, entre elles les matèries judicials". "La independència és absoluta i el comandament del cos depèn de la prefectura que nomenarem els propers dies", ha reblat.

L'objectiu dels canvis, ha explicat la consellera, és "revertir la corba delictiva" a Catalunya en col·laboració amb les forces policials estatals i també "revertir la percepció d'inseguretat ciutadana". Això passa, segons ha relatat, per "noves maneres de fer" i "nous lideratges" que permetin desplegar una policia de proximitat que treballi "de la mà del món local".

Entre aquests delictes que preocupen el Govern hi ha els derivats del crim organitzat, com el tràfic i cultiu de marihuana, i també els duts a terme per "màfies organitzades". "També aquell petit delicte que preocupa i que genera moltes problemàtiques en el dia a dia dels ciutadans: furts, robatoris amb violència, agressions sexuals, ús d'armes blanques, baralles, robatoris a vehicles i entrades a domicilis", ha afegit Parlon, que ha advertit que aquestes situacions "pertorben la percepció de la seguretat de la vida quotidiana" i dificulten la convivència.

Preguntada pels periodistes, la consellera ha confirmat la seva intenció de crear una comissaria de la dona que s'ocupi especialment de problemes que afecten aquest sector de la població. Tot i això, ha dit que el projecte no té nom encara i que tant aquests delictes com la resta han de ser "una tasca transversal de tots els departaments de la Generalitat". "No podem exigir als Mossos d'Esquadra que resolguin les problemàtiques de fons", ha avisat.

Sobre les quotes reservades a dones impulsades per l'anterior administració en processos selectius i en l'organigrama, ha defensat com a "importantíssim" la "feminització del cos" però ha demanat fer-ho per "obtenir resultats".

Els canvis als cossos que depenen del Departament d'Interior queden de moment limitats als Mossos d'Esquadra. Els que Parlon té pensat de fer als Bombers de la Generalitat i a altres ens com els Agents Rurals no es produiran fins més endavant, previsiblement fins a la fi del període vocacional.