Recuperen tres gossos abandonats en una finca de Mas de Barberans on n'hi havia dos més en estat de descomposició

La Guàrdia Civil ha recuperat tres gossos abandonats en una finca de Mas de Barberans (Montsià) on n'hi havia dos més en avançat estat de descomposició. Els animals estaven en un cobert envoltat d'una tanca metàl·lica en pèssimes condicions higièniques i sanitàries, i envoltats d'excrements i brutícia. Tampoc tenien menjar i aigua i un dels animals presentava un tumor de grans dimensions en una pota que li impedia caminar bé. En una altra zona del cobert, els agents del Seprona de la Guàrdia Civil hi van trobar les restes de dos gossos morts i en avançat estat de descomposició. Els policies van poder identificar la persona que suposadament se n'encarregava i van constatar que els cans no estaven registrats ni tenien la cartilla sanitària.

El cos ha obert una investigació cap a aquesta persona com a presumpte responsable dels delictes de maltractament animal amb resultat de mort i lesions. Les diligències s'han entregat al jutjat de guàrdia de Tortosa i a la fiscalia de Medi Ambient. L'Associació d'Engrescats de les Terres de l'Ebre (Amposta) s'ha fet càrrec de les cures veterinàries i de la custòdia i manteniment dels tres gossos abandonats.