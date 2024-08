Rodolfo Sancho posa rumb a Tailàndia: tres dies per a la sentència del seu fill

Dijous que ve, 29 d'agost, es coneixerà per fi la sentència contra Daniel Sancho, acusat de l'assassinat premeditat d'Edwin Arrieta. A falta de tres dies, Rodolfo Sancho i el seu equip d'advocats ja estan enTailandia.

A primera hora del matí del passat dissabte, Rodolfo es retrobava amb els seus advocats, Carmen Balfagón i Marcos García Montes, en els voltants del domicili familiar on ha passat la nit a Madrid.

Seriós i sense parlar gaire, sí que li vèiem saludant a tot el seu equip molt afectuosament, demostrant així que està d'allò més optimista davant la sentència del cas del seu fill.

Minuts més tard, l'actor caminava amb semblant tranquil per l'aeroport, envoltat de càmeres, i preferia no respondre a les preguntes de la premsa. El que sí que comenta Rodolfo és que té ganes que tot això acabi per fi. Per part seva, l'advocat Marcos García Montes deixava clar que hi ha ànims per a afrontar la decisió del jutge: "Segur" i agraïa les paraules d'ànim de la premsa: "Moltes gràcies".