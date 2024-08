Un amic del berguedà mort al Nepal: «La parella solia fer viatges d'alpinisme i muntanyisme a altres països»

«La trista notícia ens ha agafat per sorpresa a tots», assenyala un amic d'Eric Soler, el veí de Berga de 36 anys que ha estat trobat sense vida mentre feia una ruta de senderisme al Nepal amb la seva dona, Mercè Molas, de Sant Feliu Sasserra (Bages) a qui encara estan buscant. Com ha destacat, el berguedà era un gran aficionat als esports, sobretot al ciclisme, l'alpinisme, el senderisme i a córrer en moto. A més, «solien fer un viatge a l'estranger on poder fer muntanyisme cada any», i aquest 2024 l'opció triada va ser la zona de Ghorepani, al Nepal.

L'amic de Soler, també veí de Berga, el coneixia de vista des de fa molts anys per viure al mateix municipi, però durant els últims dos anys la seva relació d'amistat es va fer més estreta. «Fa un temps s'havia comprat una moto i solíem fer sortides junts». De fet, assegura que, dos dies abans que Soler i Molas marxessin de viatge al Nepal, havien dinat junts i van idear alguns plans per fer un cop haguessin tornat del país asiàtic.

«Ni em va passar pel cap que podien ser ells»

Durant la nit d'ahir, com ha relatat l'amic del difunt, va veure les notícies que emetien alguns mitjans de comunicació que informaven sobre una parella que havia estat desapareguda al Nepal des de feia 24 hores. «Com que enlloc s'especificava que tots dos fossin catalans ni em va passar pel cap que podrien ser ells», admet. Aquest matí, però, un amic li va reenviar una notícia via Whatsapp en què constava que eren catalans i que l'home era de Berga i la dona de Sant Feliu Sasserra, «llavors ja ho he tingut clar» com ha relatat.

Dos dies desapareguts

Les autoritats del Nepal han localitzat en un riu el cos sense vida d'Eric Soler, el berguedà de 36 anys desaparegut juntament amb la seva parella des de diumenge mentre feien una ruta de senderisme, segons ha afirmat a EFE un portaveu de la Policia nepalesa. Els equips de recerca, però, continuen buscant Mercè Molas, de 31 anys i veïna de Sant Feliu Sasserra (Bages) que l'acompanyava.

La parella de la regió central portava més de dos dies desapareguda al país, on es trobaven de viatge realitzant una ruta per les muntanyes de l'Annapurna, situades a la zona de Ghorepani. Segons havia explicat a Rac1 la família del desaparegut, les autoritats del Nepal van trobar diumenge al costat del riu Bhurungdi les motxilles, passaports i un dels mòbils que portava la parella.