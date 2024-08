On es va perdre el rastre de la parella de la Catalunya central desapareguda al Nepal?

Les autoritats del Nepal han confirmat la mort d'Eric Soler, el berguedà de 36 anys desaparegut juntament amb la seva parella des de diumenge mentre feien una ruta de senderisme. Els equips de recerca continuen buscant Mercè Molas, de 31 anys i veïna de Sant Feliu Sasserra (Bages) que l'acompanyava. Però, en quin punt concret van produir-se els fets?

Tikhedhunga, punt de partida

Alguns mitjans locals del Nepal, que citen Bharat Man Gurung, un portaveu de la municipalitat d'Annapurna, expliquen que la parella de la Catalunya central feia una excursió en grup per l'entorn de la ciutat de Pokhara, porta d'entrada d'expedicions a l'Himalaia, quan van veure que s'havien separat. Els dos turistes van desaparèixer diumenge, poc després de registrar al lloc de control de l'Àrea de Conservació d'Annapurna, a Birethanti, que es disposaven a començar la ruta cap a Ghorepani des de Tikhedhunga.

El portaveu de la investigació apunta que les seves motxilles van ser trobades a prop del riu Bhurungdi, a Pokhara, diumenge al vespre, per la qual cosa se sospita que podrien haver relliscat i haver estat arrossegats pel riu mentre seguien la ruta o intentaven fer fotografies del paisatge. La família ha explicat també que les últimes notícies que tenien de tots dos és que arribaven al punt d’inici de la ruta i unes fotografies que els van enviar feia 48 hores.

Zona per on es va perdre el rastre de la parella de la regió central / Google Maps

Una ruta idònia per als amants de la naturalesa

Segons la plataforma especialitzada per a excursionistes WikiLoc, la ruta que connecta Tikhedunga i Ghorepani és molt freqüentada per excursionistes que busquen poder gaudir de l'excursionisme i de la naturalesa alhora. El recorregut, de 9,1 quilòmetres, dificultat moderada i 1.547 de desnivell positiu, se sol dur a terme en una mitjana de 3 hores, segons la mateixa plataforma. És una de les etapes més populars de la reconeguda ruta del Poon Hill, que permet presenciar de prop l'espectacular serralada d'Annapurna, que s'estén al llarg de 55 quilòmetres al massís de l'Himàlaia.

Ghorepani en una imatge d'arxiu / Wikimedia Commons

El recorregut de senderisme per Poon Hill sol fer-se en diversos dies i és popular per la seva accessibilitat en comparació d'altres rutes de la zona i la bellesa del seu entorn.

El punt d'inici de la ruta que havia de seguir la parella, Tikhedunga, destaca pel pont penjant que s'hi pot observar. Diversos senderistes en blogs especialitzats en distingeixen la panoramica que ofereix d'un entorn pictòric format per l'abundant vegetació de l'entorn i l'aigua del riu que travessa. El recorregut, on hi ha una notable xifra de graons de pedra, segons apunten excursionistes, passa per municipis com Ulleri, creua diversos rierols i permet apreciar de prop serralades com el Dhaulagiri (8167 m), els Nilguiris (6940 m) i els cims Hiunchuli (6441 m) i Annapurna I (8091 m), entre altres.