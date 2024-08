VÍDEO | Enxampen dos motoristes fent un avançament perillós a Montserrat

Els Mossos d'Esquadra han enxampat dos motoristes conduint de forma temerària a Montserrat. En un vol de control de motocicletes, l'helicòpter del cos policial va captar diumenge dos conductors de motocicletes realitzant un avançament antireglamentari a la BP-1101, al quilòmetre 1,5, a la zona del coll de Can Maçana.

En un vídeo publicat per la policia a X (abans Twitter), es veu com els dos motoristes avancen de forma antireglamentària un turisme, posant en perill la seva vida i la dels altres, abans de ser aturats per un control policial situat a tocar de l'aparcament de Can Maçana.

En conseqüència, els infractors han estat sancionats amb 400 euros i se'ls hi ha restat quatre punts del carnet de conduir.