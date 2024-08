Preocupació perquè l'alt cabal del riu complica la recerca de la bagenca desapareguda al Nepal

Les autoritats del Nepal han reprès aquest dimecres amb reforços la recerca de l'excursionista catalana de 31 anys, Mercè Molas, filla de Sant Feliu Sasserra, desapareguda amb la seva parella mentre feia una ruta pel país, segons ha confirmat a l'ACN el cap de l'àrea de conservació d'Annapurna, Rabin Kadariya. Tanmateix, els equips de rescats encara no l'han pogut localitzar i admeten dificultats per «l'alt cabal del riu». «És la temporada del monsó al Nepal», fet que sol provocar fortes precipitacions al país asiàtic. Un dispositiu de recerca busca la parella des de fa tres dies i dimarts van trobar el cos de l'home, un veí de Berga de 36 anys, segons va confirmar, el ministeri espanyol d'Afers Exteriors.

Davant les dificultats pel cabal del riu, Kadariya afirma que la policia del Nepal, membres de les forces armades -amb personal especialment entrenat- i autoritats locals s'han afegit a la recerca aquest dimecres.

«L'època del monsó pot ser perillosa al Nepal»

«Les rutes de trekking de la zona de Pokhara no són difícils, però comporten certs perills, com ara el monsó», segons afirma a Regió7 l’experimentat alpinista català, ja retirat, Jordi Camprubí. L’època en què aquest fort vent estacional assota diferents països asiàtics, com per exemple el Nepal, comença cap a finals de juny i s’acostuma a estendre fins a mitjan setembre. Aquest és, sens dubte un fenomen meteorològic «a tenir en compte», ja que pot causar molt mal temps, fortes ventades i que els rius baixin amb més cabal que l’habitual. Per aquesta raó, «no és una bona època per fer senderisme a les rutes de Pokhara», sentencia Camprubí.

L’alpinista assegura que aquesta és una zona molt visitada i turística, sobretot per persones que els interessen els esports de muntanya. Des de fa un any, afirma, al Nepal es va estipular que les rutes només es podien fer acompanyats de guies o portejadors. A més, assegura que «hi ha moltes agències que ofereixen excursions de trekking», les quals se solen fer amb grups grans i que inclouen un guia, un cuiner, portejadors...

Durant les nits els excursionistes solen acampar en tendes i els professionals «garanteixen la seguretat dels assistents». Tot i això, «sempre s’adverteix que desviar-se de les rutes estipulades pot suposar una sèrie de perills ben seriosos».

Troballa dels seus objectes personals

Les autoritats del Nepal van trobar al costat d'un riu les motxilles, passaports i un dels mòbils que portava la parella. Alguns mitjans locals del Nepal, que citen un portaveu de la municipalitat d'Annapurna, expliquen que la parella de catalans feien una excursió en grup i en un moment del recorregut van veure que s'havien separat. Aquestes mateixes informacions apunten que se sospita que podrien haver relliscat i ser arrossegats pel riu mentre seguien la ruta o intentaven fer fotografies del paisatge.