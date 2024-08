Cadena perpètua per a Daniel Sancho: trasllat a Surat Thani o Nakhon Si, presons "menys amables"

L'espanyol Daniel Sancho serà traslladat a una altra presó més severa que en la que es trobava actualment, després de conèixer la sentència per l'assassinat d'Edwin Arrieta, segons confirmava a Efe Jeerawat Sawatdichai, el fiscal del cas. "Serà enviat a la presó de Surat Thani", subratllava el fiscal.

"No obstant això, si la condemna supera els 25 anys serà traslladat a [la presó] de Nakhon Si Thammarat", província al sud de Samui, ha afegit el fiscal.

Canvi imminent

El trasllat es farà al més aviat possible, però dependrà de "com es desenvolupin els tràmits de la presó". Sancho hauria d'esperar en aquesta nova presó a l'espera de conèixer-se el resultat dels recursos, en un procés que sol demorar-se al voltant d'un any.

Des de la presó de Samui, on Sancho va ingressar en règim provisional el 7 d'agost de 2023, cinc dies després del suposat crim en la veïna illa de Phangan, van afirmar que el trasllat no seria el mateix dia de la lectura de la sentència.

Tant Surat Thani com Nakhon Si Thammarat són centres penitenciaris que compten amb molts més reus que la presó de Samui, considerada "amable" segons els estàndards del país per la seva baixa densitat i seguretat més laxa.

Segons l'informe nacional de correccionals del país, Surat Thani té prop de 5.400 presos i la presó de Nakhon Si Thammarat més de 4.200, davant dels 542 del penitenciari de Samui.