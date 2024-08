Daniel Sancho: què suposa la cadena perpètua a Tailàndia? Quan es pot demanar el trasllat a Espanya?

Un any després del crim d'Edwin Arrieta, la justícia tailandesa ha condemnat a cadena perpètua Daniel Sancho després d'haver estat declarat culpable d'assassinat de premeditat i robatori de la documentació de la víctima. Què implica la cadena perpètua a Tailàndia? Si la condemna finalment és ferma, passarà el xef espanyol la resta dels seus dies en la presó?

D'entrada, cal dir que la cadena perpètua a Tailàndia significa presó per "per la resta de la vida", a diferència d'Europa, on aquesta pena permet la possibilitat d'una futura llibertat condicional si es considera que el criminal ja no representa un perill per a la societat.

No obstant això, la justícia Tailandesa sí que permet revisions de la sentència i la presentació de recursos sota condicions específiques.

Pot haver-hi una revisió de condemna?

Després de 10 anys, es pot sol·licitar la revisió de la seva sentència. Això sí, depèn de diversos factors, incloent-hi el comportament del presoner i l'aprovació real d'una commutació per part de la monarquia o el sistema judicial. En casos de bon comportament, determinats presoners han vist les seves sentències reduïdes a 20 o 25 anys.

De moment, la defensa del xef ja ha anunciat que presentarà un recurs davant el Tribunal d'Apel·lació.

Es pot complir la pena a Espanya?

Des de 1983, Espanya i Tailàndia tenen un conveni de cooperació en execució de sentències. Aquest acord permet que els ciutadans espanyols condemnats al país asiàtic puguin sol·licitar el trasllat a Espanya en la recta final de la seva condemna. Hi ha, no obstant això, uns requisits: s'ha de pagar abans la indemnització i sol·licitar el trasllat a Espanya només és possible després d'almenys quatre anys de compliment de pena a Tailàndia.