"És una sentència justa", diuen els amics d'Arrieta després de la cadena perpètua a Sancho

Amigues de la infància i de la família del cirurgià colombià Edwin Arrieta s'han mostrat satisfetes per la sentència de cadena perpètua a l'espanyol Daniel Sancho, qui ha estat declarat culpable per un jutge de Tailàndia de l'assassinat premeditat del metge i dels altres dos delictes dels quals estava acusat.

"Ha estat una sentència justa. Haurà de pagar; sabem que es ve una apel·lació, però no hi ha justificació per a aquesta apel·lació", ha assegurat a EFE Victoria Jattin, amiga de la infància d'Arrieta, qui va ser assassinat el 2 d'agost de 2023 a l'illa de Phangan per Sancho, qui també ha estat condemnat per l'esquarterament i el robatori del passaport del colombià.