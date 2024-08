El jutge investiga la parella de Negreira i prorroga sis mesos la instrucció del cas

El jutge Joaquín Aguirre, del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, ha decidit investigar la parella de José María Enríquez Negreira i prorrogar la instrucció de la causa durant sis mesos més. El període d’instrucció s’acabava l’1 de setembre i el jutge constata que estan pendents de realitzar-se diligències que, “donada la complexitat de les actuacions”, no s’han pogut finalitzar.

En concret, remarca que la Guàrdia Civil ha presentat un voluminós informe, però queda per acabar la investigació referent al destí dels aproximadament tres milions d’euros que van passar pel compte corrent de la parella de Negreira. Precisament per això, acorda la seva condició d’investigada per un delicte de blanqueig de capitals.

Tant la fiscalia com la Lliga Nacional de Futbol Professional i la Reial Federació Espanyola de Futbol s’han mostrat favorables a la pròrroga.

Aguirre constata que fins que la Guàrdia Civil no acabi la investigació i no presenti l’informe de conclusions no es podrà prendre declaració als investigats. A més, afegeix que tenint en compte la primera entrega de la Guàrdia Civil, és possible que les parts sol·licitin noves diligències de prova.