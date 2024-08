Alerten que cada cop hi ha més pacients majors de 75 anys amb lesió medul·lar aguda traumàtica per caigudes

L'Hospital Vall d'Hebron alerta que creix el nombre de pacients majors de 75 anys amb lesió medul·lar aguda traumàtica per culpa d'una caiguda o ensopegada durant una activitat quotidiana. "En els darrers anys hem observat un augment de lesionats medul·lars aguts traumàtics en majors de 75 anys que arriben a urgències després de patir una caiguda en l'àmbit domèstic", avisa la Dra. Lluïsa Montesinos, cap de la Unitat de Lesionats Medul·lars. L'hospital constata que mentre en els darrers deu anys ha disminuït el percentatge de lesionats medul·lars aguts traumàtics per accident de trànsit, han augmentat els pacients majors de 75 anys que cauen en l'àmbit domèstic.

De fet, l'augment any rere any de la gent gran que pateix caigudes en la seva vida quotidiana ha fet incrementar la mitjana d'edat del lesionat medul·lar agut traumàtic de Vall d'Hebron, que actualment se situa en 53 anys. Per aquest motiu, el centre fa una crida a la gent gran, famílies i cuidadors perquè vagin amb compte a l'hora de pujar i baixar escales, enfilar-se o caminar pel carrer.

Exemples d'aquest tipus de pacients són en Lluís, que es mou en cadira de rodes després d'un accident a casa el dia de l'aniversari de la seva dona, o el Juan, que també pateix una lesió a la medul·la per una caiguda al seu domicili. La Marisa s'ha salvat per un mil·límetre de perdre la mobilitat per sota la cintura després d'ensopegar a l'autobús, però té un fort dolor a l'esquena que l'obliga a visitar-se amb el fisioterapeuta cada setmana. Tots tres tenen més de 75 anys i són un exemple del tipus de caigudes que cada cop més atén l'equip de la Unitat de Lesionats Medul·lars de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron atén principalment dos perfils de pacients amb lesió medul·lar aguda traumàtica: un per caigudes i un altre per accident de trànsit o durant la pràctica esportiva –capbussades, esport d'impacte o caigudes a la muntanya, sobretot–. Però mentre aquest darrer grup concentra homes joves entre 16 i 30 anys, el 80% dels pacients majors de 75 anys ha patit una caiguda a casa o al carrer, en el marc d'una activitat quotidiana.

"Amb l'edat, perdem reflexes per protegir-nos en una caiguda i de la mateixa manera que el maluc es trenca, també es pot lesionar la columna", explica la doctora Montesinos. "Majoritàriament, veiem lesions cervicals incompletes, però en alguns casos són completes i esdevenen una gran discapacitat en edats avançades", afegeix. Mentre amb la lesió medul·lar completa es perd tota la sensibilitat i capacitat per controlar el moviment per sota del punt de la lesió, en la incompleta sí que existeix sensibilitat i control del moviment per sota de l'àrea afectada, en grau variable en funció de la lesió.

La medul·la espinal envia i rep senyals que s'intercanvien entre el cervell i la resta del cos. Sovint, una lesió en aquesta àrea provoca, per sota del lloc de la lesió, canvis permanents en la força, la sensibilitat, altres funcions corporals com el cor o els pulmons, així com trastorns esfinterians. Un cop la lesió medul·lar s'estabilitza, després del tractament quirúrgic en cas necessari, poden aparèixer dolors de tipus neuropàtic, espasticitat i altres complicacions.

A més dels processos associats a la mateixa lesió, els pacients d'edat avançada presenten sovint osteoporosis, una disminució de la quantitat i qualitat de l'os que condiciona una major fragilitat òssia. Tots aquests factors relacionats amb la fragilitat s'han d'avaluar cas per cas abans de fixar el tractament del pacient. Vall d'Hebron apunta, a més, que és probable que aquelles persones que han patit una lesió de la medul·la espinal experimentin efectes secundaris mentals, emocionals i socials.