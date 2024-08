La Policia del Nepal enviarà empremtes dactilars a Espanya per identificar el cos del berguedà

La Policia del Nepal enviarà les empremtes dactilars del cos recuperat del riu Bhurungdi a la regió d'Annapurna dimarts a Espanya per identificar si es tracta de l'Eric Soler, veí de Berga de 36 anys, un dels turistes catalans desapareguts des de diumenge passat juntament amb la seva dona, Mercè Molas, filla de Sant Feliu Sasserres de 31 anys, com han informat aquest dijous fonts oficials.

El superintendent i portaveu de la Policia del Nepal, Rabindra Regmi, ha indicat a EFE que, aquesta acció ha estat impulsada per la petició de la família del difunt per procedir al pertinent procés legal. «Després de la identificació d'empremtes dactilars, si coincideixen, segons les fonts familiars, l'ambaixada espanyola a Delhi enviarà un agent al Nepal per repatriar el cos», ha dit.

Mentrestant, continua la recerca de la bagenca desapareguda. «No vam poder trobar el cos dijous i la cerca continuarà divendres», ha indicat.

Els dos catalans van desaparèixer quan estaven fent senderisme al Circuit Annapurna, una de les principals rutes de senderisme al Nepal, que travessa profunds congostos, alts passos de muntanya, pobles i totes les muntanyes principals del massís d'Annapurna. Aquesta ruta és especialment perillosa durant l'actual temporada de monsó, segons les autoritats nepaleses, a causa de les fortes pluges que assoten la regió entre juny i setembre.

Tots dos van registrar els seus noms al lloc de control del Projecte de Conservació de l'Àrea d'Annapurna a les 10.51 hora local de diumenge (05.06 GMT), i les motxilles van ser trobades a unes tres hores a peu del lloc de control dimarts.

El president de l'Associació d'Agències de Trekking del Nepal (TAAN) a la regió on van desaparèixer, Dharmaraj Panthi, ha dit a EFE que els espanyols estaven fent senderisme a la regió il·legalment. «Les normes del Nepal prohibeixen als estrangers fer senderisme sols o en grups sense el suport de guies nepalesos a l'Annapurna i altres destinacions de trekking», ha indicat.

Tots dos podrien haver patit un accident mentre es feien una foto al costat d'una cascada, segons han informat a EFE les autoritats, ja que els equips de rescat han trobat els seus efectes personals a prop de la mateixa.

La Junta de Turisme del Nepal, l'organisme de promoció turística del país, va fer obligatori el passat 1 d'abril de 2023 que els excursionistes contractin un guia mentre caminen pels vessants de l'Himàlaia del Nepal. Tot i això, les normes no s'apliquen a la regió de l'Everest.