El Govern central assegura que dos grups de rescat continuen buscant la bagenca desapareguda al Nepal

El Ministeri d'Exteriors ha precisat aquest dissabte que dos dels tres grups de rescat que buscaven la filla de Sant Feliu Sasserra Mercè Molas, desapareguda aquesta setmana al Nepal prossegueixen amb les tasques i ho faran "sense límits", segons han dit a EFE fonts d'aquest departament. La notícia arriba hores després que les autoritats nepaleses informessin que han suspès la recerca de la turista després de quatre dies d'intensos operatius.

La bagenca, juntament amb la seva parella, el berguedà Eric Soler, el cos del quan van trobar el passat dilluns, van desaparèixer diumenge quan estaven fent senderisme al Circuit Annapurna, una de les principals rutes al Nepal, que travessa profunds congostos, alts passos de muntanya, pobles i totes les principals muntanyes del massís d'Annapurna.

Bharat Man Gurung, portaveu de la municipalitat rural d'Annapurna, el districte que abastava la ruta que feien els turistes espanyols, ha assegurat aquest dissabte que, tot i que la recerca s'havia suspès, "hi haurà un seguiment constant per part de la municipalitat rural, els vilatans i els empresaris turístics locals a les zones potencials".La policia no ha confirmat la mort de la turista catalana, però Gurung ha considerat improbable trobar-la amb vida.

Les autoritats del Nepal van recuperar en un riu dimarts passat, al començament de la recerca, el cos sense vida d'una persona que estimen que es tracta de l'altre català que l'acompanyava.El superintendent i portaveu de la Policia de Nepal, Rabindra Regmi, va indicar a EFE aquesta setmana que, a petició de la família, van enviar les empremtes dactilars per a confirmar la identitat de la víctima.

El Circuit Annapurna, conegut pels seus impressionants paisatges, es torna especialment perillós durant la temporada de monsons a causa de les fortes pluges i les condicions climàtiques adverses. Ja aquest dijous, després de diversos dies de recerca, les autoritats del Nepal admetien dificultats per «l'alt cabal del riu».

Els dos turistes van registrar els seus noms en el lloc de control del Projecte de Conservació de l'Àrea d'Annapurna a les 10.51 hora local del diumenge (05.06 GMT), i les seves motxilles van ser trobades a unes tres hores a peu del lloc de control el dimarts.

El president de l'Associació d'Agències de Trekking de Nepal (TAAN) a la regió on van desaparèixer, Dharmaraj Panthi, va dir a EFE que els catalans estaven fent senderisme a la regió il·legalment. "Les normes de Nepal prohibeixen als estrangers fer senderisme sols o en grups sense el suport de guies nepalesos a l'Annapurna i altres destins de trekking", va indicar.

Tots dos podrien haver patit un accident mentre feien una foto al costat d'una cascada, segons han informat a EFE les autoritats, ja que els equips de rescat van trobar les seves pertinençes a prop d'aquesta.