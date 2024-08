Una nena de la Vella de Valls, a l’uci a l’esfondrar-se un castell

La Mia, la nena que ahir va caure d’un castell durant la diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, es troba ingressada a la unitat de cures intensives de l’Hospital Sant Joan de Déu, després de requerir una intervenció quirúrgica. La menor va ser traslladada amb un helicòpter i la seva caiguda va obligar a aturar l’actuació castellera durant més d’una hora.

La Mia forma part de la canalla que es va situar a la part superior del quatre de nou net, un castell de nou pisos de màxima dificultat que la Colla Vella dels Xiquets de Valls va aconseguit carregar en la primera ronda de la diada. Tots els menors porten un casc que esmorteeix els possibles cops derivats de les caigudes dels castells.

En concret, la nena ferida feia la funció d’aixecadora ajudant l’enxaneta a pujar fins a dalt de tot del castell i aixecar el braç per mostrar que s’ha aconseguit alçar amb èxit (l’aleta). Va ser en aquest precís moment que la construcció humana es va enfonsar i va provocar una forta contusió al cap de la nena.

En un comunicat, l’agrupació i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya van indicar que "el pronòstic i l’evolució de la menor no es podran conèixer fins que hagin transcorregut entre 24 i 48 hores des de la intervenció". En l’escrit, la família afectada i la Colla Vella demanen "el màxim respecte i prudència".

El cap de colla de la Vella de Valls, Manel Urbano, va reconèixer en declaracions a l’agència ACN que ha passat "el pitjor que podia passar, i és que els nens es facin mal". Ara per ara, però, assegura que la prioritat és que la jo ve membre de la colla evolucioni, es recuperi "bé" i que sigui "el més aviat possible".

"Que es recuperi bé"

La colla finalment va reprendre l’actuació en homenatge a la nena lesionada, perquè, segons Urbano, "hauria sigut la primera a voler fer els castells". "Ara la prioritat és que es recuperi bé i al més aviat possible".

De fet, la colla Vella de Valls s’havia traslladat aquest any fins a Vilafranca en carro, rememorant com es feia antigament. Precisament aquesta diada havia de ser molt especial: els amfitrions volien aconseguir la fita històrica de descarregar per primera vegada el nou de nou amb folre, considerat el colós dels castells. A la fi no va poder ser i en la diada, que va tenir més d’una hora de pausa després de la greu lesió, només la colla Jove de Tarragona va aconseguir descarregar tots els seus castells. Els de Vilafranca van carregar quatre construccions de gamma extra.