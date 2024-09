Detingut el futbolista Rafa Mir per un presumpte delicte d'agressió sexual

Diversos agents de la Guàrdia Civil van detenir aquest dilluns a la nit Rafa Mir, futbolista del València CF, per un presumpte delicte d'agressió sexual a dues dones de 25 anys. Els fets haurien tingut lloc a casa del futbolista i hi hauria participat un altre home, que també ha estat detingut, segons informa la Cadena Ser.

Les víctimes van interposar la denúncia després de la presumpta agressió i van necessitar assistència a un hospital.

Davant del jutge

Un cop detingut, Rafa Mir va ser traslladat al calabós de la comandància de la Guàrdia Civil de València, on ha quedat pendent del trasllat per prestar declaració davant del jutge. El futbolista, que està cedit al València per part del Sevilla, no ha assistit a l'entrenament de l'equip 'xe' a la Ciutat Esportiva de Paterna.

El davanter ha participat fins ara en els quatre partits de lliga, donant una assistència de gol en el duel davant el Celta de Vigo.