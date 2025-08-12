Mor una dona de 79 anys en una platja a Roses

Protecció Civil informa que és la divuitena víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny

Vehicles del SEM, en una imatge d'arxiu.

Vehicles del SEM, en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

Roses

Una dona de 79 anys i de nacionalitat francesa ha mort aquest dimarts al matí mentre es banyava a la platja de la Punta de Roses, a l'Alt Empordà, segons informa Protecció Civil. És la divuitena víctima mortal a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany, una xifra que suposa quatre víctimes més que en les mateixes dates de l'estiu passat. Protecció Civil informa que el telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís a les 10.51 hores, alertant que la dona havia perdut el coneixement a l'aigua i l'estava atenent el servei de socorrisme. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat una unitat terrestre i l’helicòpter, però no l'han pogut reanimar.

Els Mossos d’Esquadra han mobilitzat la Unitat d'Investigació i Seguretat Ciutadana. A la platja on hi ha hagut l'incident hi havia servei de vigilància i onejava la bandera verda. L'autòpsia determinarà les causes de la mort, si ha estat per causes naturals com una aturada cardiorespiratòria o si s'ha ofegat a l'aigua.

Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Per això, demana alertar ràpidament el 112 si s'observa algú que es troba malament o té dificultats dins l'aigua.

Alguns dels consells principals són tenir especial cura dels infants, no deixant-los sols en cap moment quan s'estiguin banyant; banyar-se en zones segures; fer cas de les indicacions dels serveis de socorrisme; evitar estar-se massa estona al sol i beure aigua sovint; no entrar de cop a l'aigua i, sobretot les persones grans, intentar banyar-se acompanyades.

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos

