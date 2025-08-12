La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per la compra de dues naus industrials a Quart
La UDEF mira de determinar si el fill d’un oligarca rus va adquirir els espais amb 1,6 milions d’euros procedents d’una estafa a Rússia
J. G. Albalat
La trama russa de blanqueig de capitals que operava a la Costa Brava també va adquirir el 2010 dues naus a la població de Quart, a sis quilòmetres de Girona, per 1,6 milions. La Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha ampliat la seva investigació sobre aquesta xarxa per indagar sobre la procedència dels fons que es van invertir en aquestes edificacions, segons l’informe a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. Aquesta transacció es va efectuar a través d’una societat del matrimoni de Iúlia Artiakova i de Dimitri Artiakov, fill del magnat de l’entorn de Vladímir Putin, Vladímir Artiakov i net d’Anna Kurepina, una dona que en l’actualitat té 97 anys i que suposadament va ser utilitzada com a testaferro per realitzar operacions de blanqueig de capitals a la Costa Brava.
L’informe policial, en mans del jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, que instrueix el cas, detalla que la societat Positive Capital OU, propietat del matrimoni Artiakov, hauria comprat a una immobiliària el 2010 per un import de 1.609.443 euros dues naus industrials a la localitat de Quart. Per a la seva adquisició, segons l’escriptura de compravenda, es va realitzar un traspàs per aquest import des d’un compte corrent obert per aquesta societat en la Caixa d’Estalvis Laietana. Positive Capital està domiciliada a Castell-Platja d’Aro i la seva activitat se centra en "lloguer de locals industrials per compte propi", segons els registres mercantils.
Els agents afirmen que, segons "fonts obertes", la filial estoniana de Positive Capital OU (va ser registrada al districte de Harju Makohtu el 2010) hauria rebut aquell mateix any, 2010, una transferència per l’import d’1,8 milions d’euros de la mercantil Dino Capital, una de les empreses pantalla suposadament utilitzada per la trama de blanqueig de capitals denunciada pel ciutadà britànic Bill Browder. Els diners van arribar a través d’un contracte de préstec, com va passar amb l’àvia de Dimitri Artiakov, Anna Kurepina.
La policia considera que Dino Capital, domiciliada a Panamà, juntament amb altres empreses de la trama, formarien part del "complex entramat" de cap a 75 empreses ideat pel banc d’inversió Troika Dialog, conegut com a Troika Laudromat (bugaderia Troika) "amb el principal objectiu de canalitzar diners fora de Rússia" a través de societats offshore (fora del territori). Aquesta estructura financera opaca va ser utilitzada entre 2006 i 2014 per evitar restriccions i el pagament d’impostos. Dino Capital, precisa l’informe, seria una empresa fictícia registrada en una jurisdicció relacionada amb "delictes financers".
La policia afirma que com que Dino Capital i Positive Capital OU pertanyen a la "mateixa estructura empresarial i, per tant, posseeixen els mateixos propietaris", els 1,8 milions d’euros que la primera mercantil va traspassar a la segona podrien haver-se utilitzat per a l’adquisició de les dues naus industrials a Quart. Aquests diners, precisen els investigadors, seria de procedència "il·lícita" i estaria relacionada amb el cas d’estafa que investiga l’Audiència Nacional. Les sigles OU en estonià signifiquen societat de responsabilitat limitada, la fórmula més habitual al país nòrdic. Per aquesta raó, i amb l’objectiu d’aclarir aquesta compra i acreditar la procedència dels diners amb què es van pagar aquestes naus industrials, la UDEF va sol·licitar al jutge Ismael Moreno que requerís a CaixaBank, a qui pertany en l’actualitat el compte corrent de Positive Capital OU a Caixa d’Estalvis Laietana, els moviments del dipòsit bancari des de la seva obertura, així com tota la informació que se’n disposi, com el contracte d’obertura, persones físiques o jurídiques autoritzades, domiciliació o correspondència.
La matriarca
A més, segons els investigadors, l’empresa pantalla panamenya Dino Capital, d’on se sospita que van sortir els diners per a la compra de les dues naus a Quart, també va realitzar el 29 d’octubre del 2009 un abonament de 200.000 euros a un compte bancari a Espanya d’Anna Kurepina, la matriarca de la família. Aquesta transferència es va realitzar des d’un compte de l’Ukio Bankas de Lituània, banc implicat en moviment de milions de dòlars procedents de frau fiscal massiu des de Rússia a Occident, segons la UDEF.
La Policia desenvolupa aquestes indagacions en el si de la investigació del jutge Moreno, que segueix el rastre a Espanya del presumpte blanqueig de 35 milions d’euros procedents del saqueig que va patir el Tresor rus en operacions vinculades al fons de capital rus Hermitage Capital Management, que en total hauria superat els 200 milions d’euros.
