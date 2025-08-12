Sis mossos ferits quan intentaven detenir un individu amb nombrosos antecedents a les Borges Blanques

L'home havia colpejat el dia anterior un vehicle policial i havia trencat la finestra del conductor

Dos agents dels mossos en una imatge d'arxiu

Dos agents dels mossos en una imatge d'arxiu / Arxiu Particular

ACN

Les Borges Blanques

Sis agents dels Mossos d'Esquadra van resultar ferits lleus el cap de setmana a les Borges Blanques en ser agredits per un home de 28 anys amb diversos antecedents. Dissabte a la nit en veure una patrulla de la policia catalana pel carrer l'individu va començar a colpejar el capó del vehicle, va trencar una de les finestres i va fugir a casa seva.

L'endemà diumenge a la tarda els Mossos i la Policia Local de les Borges Blanques van muntar un dispositiu per detenir l'home, amb diverses ordres de detenció pendents. L'home s'havia amagat en un altre pis i quan la policia hi va acudir va respondre als agents amb agressions i llançament d'objectes. Finalment, el van arrestar pels delictes d'atemptat contra agents de l'autoritat, danys i lesions.

