Detenen un home per un atropellament múltiple amb vuit ferits a Granollers
El conductor havia fugit després de l'incident ocorregut el cap de setmana
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'atropellament múltiple amb vuit ferits a Granollers, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts policials a l'ACN. L'home, que havia fugit després de l'atropellament el cap de setmana, ha estat detingut a partir de les 00.30 hores de la nit passada a Granollers. Segons han indicat les mateixes fonts, els Mossos van rebre un avís que diverses persones s'havien congregat a la zona on viu la persona i l'estaven increpant. En arribar-hi, els agents van veure un gruix de persones a la zona que cridaven i amenaçaven i van decidir activar l'ARRO. Llavors, van detenir el presumpte autor de l'atropellament i l'ARRO es va quedar fins passades les tres de la matinada.
L'atropellament múltiple va tenir lloc dissabte a la nit pels voltants de les 23.45 hores al carrer de Maria Palau, al barri de Congost.Segons testimonis, l'autor de l'atropellament és una persona coneguda i va fugir del lloc dels fets amb el vehicle, tot i impactar també contra un fanal del carrer. Els vuits ferits van patir lesions de diversa consideració i van ser traslladats a l'Hospital de Granollers (els dos més greus), l'Hospital de Mollet (dos menys greus) i al CUAP de Granollers (quatre lleus). Després de l'atropellament, desenes de persones es van aplegar a la zona i es van activar patrulles de l'ARRO de Mossos, sense que es produïssin aldarulls.
