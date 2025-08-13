Detenen un home per un atropellament múltiple amb vuit ferits a Granollers

El conductor havia fugit després de l'incident ocorregut el cap de setmana

L'home va ser detingut aquest dilluns, 28 de juliol

L'home va ser detingut aquest dilluns, 28 de juliol / Arxiu Particular

ACN

Granoller

Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'atropellament múltiple amb vuit ferits a Granollers, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts policials a l'ACN. L'home, que havia fugit després de l'atropellament el cap de setmana, ha estat detingut a partir de les 00.30 hores de la nit passada a Granollers. Segons han indicat les mateixes fonts, els Mossos van rebre un avís que diverses persones s'havien congregat a la zona on viu la persona i l'estaven increpant. En arribar-hi, els agents van veure un gruix de persones a la zona que cridaven i amenaçaven i van decidir activar l'ARRO. Llavors, van detenir el presumpte autor de l'atropellament i l'ARRO es va quedar fins passades les tres de la matinada.

L'atropellament múltiple va tenir lloc dissabte a la nit pels voltants de les 23.45 hores al carrer de Maria Palau, al barri de Congost.Segons testimonis, l'autor de l'atropellament és una persona coneguda i va fugir del lloc dels fets amb el vehicle, tot i impactar també contra un fanal del carrer. Els vuits ferits van patir lesions de diversa consideració i van ser traslladats a l'Hospital de Granollers (els dos més greus), l'Hospital de Mollet (dos menys greus) i al CUAP de Granollers (quatre lleus). Després de l'atropellament, desenes de persones es van aplegar a la zona i es van activar patrulles de l'ARRO de Mossos, sense que es produïssin aldarulls.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
  2. L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
  3. La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
  4. Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
  5. Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
  6. Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
  7. Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
  8. El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos
Tracking Pixel Contents