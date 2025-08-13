Investigat per conduir a la C-55 amb la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada
Els Mossos acusen el conductor d'un delicte de falsedat de document oficial
No li va sortir bé la jugada. Els Mossos d'Esquadra van enxampar el 30 de juliol a la C-55, a Manresa, un conductor que conduïa amb la ITV caducada feia un any i mig. L'home no circulava sense etiqueta, com és habitual en aquests casos, sinó que havia agafat l'adhesiu d'un vehicle d'un familiar i l'havia enganxat en la part superior dreta del parabrisa, el lloc habitual de l'etiqueta.
Els agents van aturar el vehicle, un Mercedes, en un control de trànsit a l'eix manresà i en fer les comprovacions pertinents, van detectar que el vehicle portava la ITV caducada des del 8 de març de 2024. Tot i això, duia un adhesiu vigent fins a l'octubre de 2025. Aquest, però, presentava danys visibles en un extrem inferior compatibles amb l'intent de desenganxar-la d'un altre parabrisa. Segons fonts policials, era del vehicle d'un familiar. Per aquest motiu, els Mossos investiguen el conductor, a qui acusen d'un delicte de falsedat de document oficial.
