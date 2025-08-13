Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir
El preu dels estupefaents als centre penitenciaris triplica el convencional al carrer
Els traficants exigeixen compensacions a l'entorn dels condemnats per evitar represàlies
Redacció
Els deutes contrets pels interns toxicòmans de presons com Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) o Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) en ocasions porten els seus familiars a delinquir per aconseguir els diners necessaris perquè els reclusos o els mateixos parents no pateixin represàlies.
La droga és, en general, una mercaderia cara. Tant la seva elaboració com la seva distribució són il·legals. Per tant, els consumidors saben que han d'assumir el cost del risc que corren aquells que participen en aquesta cadena. Aquesta lògica, que és la imperant al carrer, s'aplica de manera extrema als centres penitenciaris.
La dificultat d'introduir substàncies tòxiques a aquests recintes ultrapassa qualsevol complicació a la qual hagin de fer front les organitzacions delictives al mercat negre convencional. Familiars dels reclusos, voluntaris amb accés a les presons, treballadors -inclosos els externs- i fins i tot drons operen com a correus per abastir la demanda dels addictes privats de llibertat.
Cada obstacle que cal superar incrementa el preu del producte. Per aquesta raó, els interns han de pagar el triple del que costen els estupefaents més enllà dels murs dels centres on estan complint condemna. La droga que entra a les presons té dues utilitats bàsiques: o la prenen els destinataris primers o la venen a companys que hi estan enganxats, com expliquen fonts penitenciàries.
El negoci proporciona tants beneficis que acaba desencadenant nombrosos conflictes a les instal·lacions. Un dels últims es va desenvolupar l'1 d'agost a Lledoners, quan es van enfrontar dos clans que es van barallar pel control del cap de setmana. Malgrat que els tipus d'estupefaents amb més moviment clandestí són els depressors, com la marihuana, l'haixix o l'heroïna, també es comissen quantitats notables de cocaïna o èxtasi, que tenen efectes excitants o euforitzants.
Cap substància queda exclosa d'aquesta pràctica. Per exemple, els subministradors de drogues guanyen molts diners a la presó gràcies a medicaments legals que, això sí, han de ser receptats per un metge. El grup de les anomenades benzodiazepines, amb propietats ansiolítiques, relaxants i anticonvulsives, és el més comú, confirmen diversos funcionaris destinats a Catalunya, València i Alacant.
Els imports que han de pagar els dependents són elevats. En ocasions, els creditors els demanen que portin a terme certes accions per compensar o reduir els deutes. Altres vegades han de ser els familiars o els amics els encarregats de satisfer les exigències, sovint infraccions que els poden comportar detencions i judicis, com han corroborat diversos cossos policials.
Idèntic desenllaç es pot donar en el moment en què, desesperats, es veuen forçats a traspassar la frontera de la legalitat perquè no són capaços de reunir els milers d'euros que deuen els seus éssers estimats. Així és com pren forma una mena de cadena que, si no es trenca -alguns cops, per la mort de l'intern- es pot convertir en perpètua: amb més arrestos, processos judicials i penes.
