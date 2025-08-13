Per què els incendis s'acarnissen amb l'interior? Parlen els experts: «És una anomalia»
Les zones més afectades han patit els extrems de temperatura derivats de l'onada de calor de forma més notable, amb valors per sobre dels 40 °C
Valentina Raffio
L’onada de grans incendis forestals que en aquests moments travessa Espanya s’està focalitzant, sobretot, a l’oest i a l’interior de la Península Ibèrica. Segons expliquen els experts, es tracta d’una “anomalia”, ja que, almenys sobre el paper, són zones amb menys tendència a grans focs a diferència, per exemple, de regions com el Mediterrani, on històricament s’ha concentrat el risc d’incendis durant l’estiu. “Estan cremant zones del centre i nord-oest peninsular teòricament menys proclius a focs severs, en comparació amb el litoral mediterrani, per exemple. Es tracta d’un fet destacable”, afirma Jesús Santiago Notario del Pino, professor titular del Departament de Geologia de la Universitat de La Laguna, en una anàlisi enviada al Science Media Centre España (SMC) sobre la situació que ara mateix es dona a Espanya. Les causes, explica, requeriran una anàlisi més profunda. Però, de moment, tot apunta que “les condicions de calor extrem i prolongat són un element clau que afavoreix un escenari com l’actual”.
Els registres indiquen que les zones més afectades per incendis també són aquelles que més han patit els extrems de temperatura derivats de l’onada de calor que des de començaments de mes travessa la Península Ibèrica i que, segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), han registrat de forma repetida, i en molts casos constant, valors per sobre dels 40 °C i, en ocasions, màximes que han fregat els 46 °C. Aquesta situació, expliquen els experts, podria haver contribuït de manera clau a augmentar el risc d’incendis a la zona. Sobretot perquè, després d’una primavera plujosa que va fer brotar la vegetació, l’arribada del calor extrem va assecar el paisatge de forma sobtada i va augmentar considerablement la quantitat de combustible potencialment inflamable.
En aquest context de calor extrem i vegetació abundant però resseca, “només cal una guspira per provocar un gran incendi”, afirma Cristina Santín Nuño, científica titular del CSIC i cap del Departament de Biodiversitat i Canvi Global de l’Institut Mixt de Recerca en Biodiversitat (Universitat d’Oviedo-CSIC). Fins ara, a la majoria d’incendis en curs a Espanya, encara no s’ha aconseguit identificar la causa exacta que va iniciar el foc. I, tot i que en alguns casos se sospita de l’actuació de piròmans, tampoc es descarten altres hipòtesis com, per exemple, focs derivats de pràctiques agrícoles no autoritzades, d’errors humans com burilles i fogueres mal apagades (un tipus d’activitats i pràctiques que es donen amb més freqüència en períodes vacacionals, quan la gent passa més temps en espais naturals) o fins i tot de fenòmens naturals com la caiguda de llamps. Sigui com sigui, més enllà de les causes exactes de la ignició, els experts demanen focalitzar l’atenció en els factors estructurals que estan alimentant les flames, com ara el calor extrem.
La calor augmenta el risc d’incendis
A Espanya, un dels principals factors que es tenen en compte per calcular el risc diari d’incendis és precisament el calor. Segons les anàlisis elaborades per l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les principals variables a tenir en compte per saber si una zona té més o menys risc d’incendi són la temperatura de l’aire sec, la humitat relativa, la velocitat del vent i la precipitació registrada en les últimes 24 hores en una regió concreta. Aquests dies, en un moment en què l’onada de calor acumula més de 10 dies consecutius i davant la previsió que en les pròximes hores tornaran a repuntar encara més les temperatures, la combinació de tots aquests factors situa pràcticament tot el territori espanyol en un llindar de risc “extrem” d’incendi.
Aquest dimarts, sense anar més lluny, en una de les jornades més marcades per l’expansió dels incendis a Espanya, a les comunitats afectades es van registrar màximes de fins a 45 °C. A Andalusia, on es va declarar l’incendi de Tarifa, es van registrar màximes d’entre 44 i 45 °C en desenes de localitats. A Galícia, on s’està combatent l’incendi d’Ourense, el més gran de l’any, els termòmetres no van baixar dels 40 °C en cap moment de la jornada. A Extremadura, on també s’està lluitant contra les flames, es va arribar als 45,5 °C. I a Castella i Lleó, també una de les zones més afectades, els termòmetres no van baixar dels 40 °C en desenes de municipis. Aquestes xifres de calor extrem, lluny de ser una anomalia, fa dies i fins i tot setmanes que es repeteixen, amb més o menys intensitat, a les mateixes zones.
Són diversos els estudis que indiquen que el risc d’incendis i la probabilitat que apareguin episodis extrems estan augmentant a tot el sud d’Europa, especialment a l’arc Mediterrani, i que també s’està estenent a regions fins ara menys propenses com la zona atlàntica. En gran part, a causa de l’increment de les condicions de calor extrem i prolongat que s’estan registrant en els últims anys. Però més enllà d’això, segons apunta un estudi publicat a la revista Nature Geoscience, a zones de l’interior i oest peninsular també s’està patint un “assecament progressiu” de l’ambient a causa, entre d’altres, de fenòmens com el “fortaleciment de l’anticicló de les Açores”, cosa que també podria estar contribuint a augmentar el perill d’incendis a la façana atlàntica.
