Així funciona l’estafa del gat: et poden robar fins a 8.000 euros
Aquest engany freqüent l’empren presumptes mecànics, que asseguren que el vehicle “sona estrany”
Patricia Páramo
La Policia Nacional ha llançat una nova alerta a través de les seves xarxes socials per advertir la ciutadania sobre la perillosa “estafa del gat”, un engany que s’està estenent per diverses ciutats de l'Estat. Aquesta estafa té com a protagonista un suposat mecànic que s’acosta als conductors per alertar-los d’una falsa avaria al seu vehicle. Aprofitant el desconeixement i la preocupació per la seguretat viària, l’estafador acaba cobrant entre 600 i 800 euros per una reparació inexistent.
Com funciona l’estafa del gat?
El modus operandi és sempre molt similar. Un desconegut s’acosta a la víctima dient frases com: “El teu cotxe sona estrany, sóc mecànic. T’ho miro un moment”. En aquell moment, treu un gat mecànic, aixeca el cotxe i assegura que circular en aquelles condicions és molt perillós. Després d’una falsa revisió, exigeix una quantitat de diners desproporcionada per la suposada reparació que acaba de fer. Aquesta estafa juga amb la por i la urgència, cosa que fa que moltes víctimes caiguin a la trampa sense qüestionar-la.
El paper del “fals mecànic”
Aquest tipus de delinqüent utilitza una tàctica molt estudiada: generar confiança ràpidament, apel·lar a la seguretat personal i oferir una “solució immediata”. Encara que sembli que està ajudant, en realitat està executant una maniobra perfectament planificada. En molts casos, no actuen sols, sinó en grups de fins a tres persones que col·laboren per crear una situació creïble i pressionar psicològicament la víctima.
Què passa si no portes diners en aquell moment?
Com que la suma que demanen sol ser elevada, és poc probable que la víctima la porti a sobre. En aquest cas, l’estafador s’ofereix a acompanyar la persona fins a un caixer automàtic o fins i tot fins al seu domicili perquè li pugui pagar. Aquest detall ha estat clau perquè la Policia Nacional hagi detectat el patró en diverses denúncies. En aquests casos, l’agressor pot aprofitar el trajecte per continuar manipulant emocionalment la víctima o fins i tot per identificar dades personals o financeres.
La importància de no caure en l’engany
Les autoritats recomanen no acceptar ajuda de desconeguts que assegurin ser mecànics sense una verificació prèvia. A més, insisteixen que, davant qualsevol sospita, el primer que s’ha de fer és trucar als serveis d'emergències per denunciar els fets. Com més aviat s’identifiqui l’engany, més fàcil serà detenir els estafadors i evitar noves víctimes. La Policia també recorda que ningú no s’ha de deixar pressionar per pagar al moment, i molt menys acompanyar un suposat tècnic a treure diners.
Consells per evitar l’estafa del gat
- Desconfia de qui et digui que el teu cotxe sona malament sense conèixer-te ni haver-lo revisat en un taller.
- No acceptis reparacions al carrer per part de desconeguts.
- No donis mai diners en efectiu ni acompanyis ningú a un caixer sense una raó de pes i verificada.
- Truca als serveis d'emergències davant qualsevol intent d’estafa o comportament sospitós.
- Informa altres persones, especialment majors o conductors inexperts, que poden ser més vulnerables a aquest tipus d’engany.
