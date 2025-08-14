Els Bombers donen per extingit un incendi a Esparreguera que ha cremat una zona de canyes
El cos desplaça vuit dotacions i un helicòpter bombarder
ACN
Barcelona
Els Bombers donen per extingit un incendi que aquest dijous al migdia ha cremat una zona de canyes a Esparreguera. El cos d’emergències ha rebut l’avís del foc a les 13.59 h i hi ha desplaçat vuit unitats terrestres i un helicòpter bombarder. Els bombers hi han treballat amb línia d'aigua i eines manuals, a més de les descàrregues de l'helicòpter.
El foc s'ha originat en una zona entre Esparreguera i Olesa de Montserrat, a prop d'un edifici que estaria abandonat. Catalunya està en alerta aquests dies davant les altes temperatures i el risc d'incendi i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "màxima precaució i responsabilitat".
