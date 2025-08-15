Catalunya activa l'alerta màxima de risc d'incendi per l'onada de calor
Els Agents Rurals posen en marxa el nivell 4 del pla Alfa en 126 municipis de 13 comarques aquest cap de setmana, amb restriccions en 11 espais naturals
Germán González/Redacció
Davant el risc d'incendi per l'onada de calor que afectarà Catalunya aquest cap de setmana, el Govern ha activat el pla Infocat en fase d'alerta i ha adoptat mesures preventives a diverses localitats on el perill de foc és més elevat. A partir de la mitjanit, els Agents Rurals activaran el nivell 4 del pla Alfa a 126 municipis de 13 comarques, amb restriccions per accedir a 11 espais naturals com Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardós Noguera, Serra de Llaveria, Serres de Pradell i Mont-roig. Tot i que de moment no s'ha decretat cap restricció d'accés en espais naturals de la regió, els Bombers demanen màxima prudència també a les comarques centrals.
De fet, al llarg d'aquesta tarda, el cos d'emergències ha rebut diversos avisos a la Catalunya central per focs de vegetació. A les 4 de la tarda han fet una sortida per un incendi que s'ha declarat al costat de la depuradora de Santpedor. En total, han cremat uns 1.000 metres quadrats de vegetació, segons han informat els Bombers. Poca estona abans, també s'ha declarat un incendi de vegetació a tocar de l'A-2, a l'altura d'Argençola (Anoia). L'avís s'ha rebut a les 15.43h de la tarda i fins al lloc s'han activat nou dotacions dels Bombers. El cos d'emergències confirma que l'incendi ha afectat uns 300 metres quadrats de vegetació. Finalment, han extingit els dos focus d'incendi sense més afectacions.
En aquest context de risc d'incendi, el Govern durà a terme al llarg d'aquest cap de setmana controls d'accessos que tenen l'objectiu d'evitar la presència humana en aquests espais naturals per reduir el risc que es produeixi una ignició (9 de cada 10 incendis a Catalunya són per activitat humana) i per evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal. Els Agents Rurals es dedicaran exclusivament a la prevenció dincendis forestals i es reforçarà la vigilància aèria.
Aquestes mesures estaran en vigor fins a la mitjanit de dimarts que ve. Hi ha perill extrem, un nivell 4 del pla Alfa, d'incendi forestal en 126 municipis de les comarques d'Alt Camp, Alt Empordà, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Montsià, Noguera, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d'Ebre, Segrià i Terra. A més, aquest dissabte 128 de 19 comarques estaran a nivell 3 de pla Alfa per risc molt alt de produir-se un foc.
