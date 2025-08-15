Els Mossos adverteixen: així pots evitar robatoris a casa quan marxis de vacances
Aprèn les mesures de seguretat imprescindibles per prevenir que els lladres puguin accedir al teu domicili mentre ets fora
Amb l’arribada de l’estiu i les vacances, els robatoris en domicilis acostumen a augmentar. Per això, els Mossos d’Esquadra recorden un seguit de mesures bàsiques per protegir l’habitatge i evitar sorpreses desagradables a la tornada.
El primer pas és guardar els objectes de valor en un lloc segur, preferiblement en una caixa forta, i tenir un inventari amb el número de sèrie, marca i model. Abans de sortir, cal comprovar que totes les portes i finestres quedin ben tancades i activar l’alarma si se’n disposa.
Els agents recomanen que una persona de confiança reculli la correspondència i passi de tant en tant per casa per donar sensació d’habitatge ocupat. També cal evitar tancar del tot les persianes o deixar senyals evidents que la casa és buida, així com ser discrets a l’hora de comentar l’absència a les xarxes socials o amb desconeguts.
Un altre punt important és no amagar claus a l’exterior i evitar deixar missatges al contestador que delatin que no hi ha ningú a casa. En cas de sospita o si es detecta una porta o finestra forçada, els Mossos insisteixen: no tocar res i trucar immediatament al 112.
