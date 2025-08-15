Set ferits en una col·lisió entre dos vehicles a Bolvir
Han topat en un encreuament de l'N-260
Eva Batlle
Una furgoneta i un turisme han col·lidit aquest divendres al migdia, cap a dos quarts de dues, en un encreuament de la carretera N-260 a l’altura del quilòmetre 182, al terme municipal de Bolvir.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
A conseqüència de l’accident, set persones han resultat ferides, totes amb lesions de caràcter lleu. Cap d’elles ha quedat atrapada dins dels vehicles. A la furgoneta hi viatjaven quatre persones, mentre que al turisme n’hi anaven tres.
El SEM ha atès els ferits al lloc de l’accident i ha traslladat dues persones a l’Hospital de la Cerdanya per rebre atenció mèdica, segons han informat els Bombers.
