Violència sexual
La policia va atribuir al violador en sèrie de Gavà una vintena d’agressions més: «És un monstre»
Al registre de l’habitació on dormia, els agents van trobar «trofeus» de les víctimes com roba interior, mòbils o targetes de crèdit
El tribunal va desestimar «el 90 % de les proves» perquè el registre de l’habitació de l’acusat es va realitzar sense el seu advocat
Germán González
El condemnat per una doble violació a Gavà i Castelldefels el 2005, que aquest dijous ha sortit després de 20 anys a la presó sense estar rehabilitat i amb un alt risc de reincidència, segons els serveis penitenciaris, podria haver atacat una vintena de dones abans de la seva detenció. Així ho consideraven els investigadors policials que van arrestar Jamal Amin el 2005 després de registrar l’habitació en la qual dormia en una hípica de Gavà. Allà treballava sense contracte cuidant cavalls.
Segons fonts de la investigació, el condemnat, que llavors tenia 18 anys,col·leccionava «trofeus» de les víctimes, com roba interior, documents, fotografies o telèfons mòbils. Els agents de la Policia Nacional van trobar objectes que podrien pertànyer a altres dones, principalment prostitutes i turistes. Consideren que moltes no havien denunciat «per por».
Els investigadors remarquen que Amin actuava sempre de la mateixa manera. De nit circulava amb bicicleta per zones poc transitades entre Gavà i Castelldefels, on aprofitava les circumstàncies per atacar dones. En la majoria de casos actuava amb la cara tapada i amenaçava les víctimes amb una navalla. Després de l’agressió sexual, a algunes també els va robar.
Trampa
La situació va crear tanta alarma a la zona l’estiu del 2005 que la policia va idear una trampa per caçar-lo. Una agent de la Policia Nacional va actuar d’‘esquer’ i així van poder atrapar-lo. El 20 d'agost del 2005, els agents van accedir a l'habitació on dormia i la van registrar. Allà van descobrir indicis que apuntaven que Amin, de nacionalitat marroquina, podria haver comès més agressions sexuals. No obstant això, aquesta diligència judicial es va practicar sense estar el seu advocat present, per la qual cosa l’Audiència de Barcelona va considerar que s’havia realitzat «sense les garanties pròpies del procés penal per a un detingut» i la va invalidar.
«Més del 90 % de la prova no es va poder utilitzar», expliquen fonts judicials. A més, asseguren que al condemnat «li podrien haver caigut més anys» de presó. «Té perfil de psicòpata, de violador en sèrie, és un monstre». Quan va assaltar dues amigues que passejaven juntes al costat del Canal Olímpic de Castelldefels el setge es va estrènyer sobre ell.
Condemnat per l’ADN
Finalment, Amin va ser condemnat per dues agressions sexuals a dues dones a Gavà i Castelldefels. «La prova de càrrec ha sigut clara i contundent. Les declaracions testificals de les víctimes han sigut de claredat meridiana», remarca la sentència de l’Audiència de Barcelona del 2007, que va imposar al condemnat 32 anys i mig de presó per les dues agressions sexuals i un robatori amb violència comesos entre juliol i agost del 2005.
Per condemnar-lo, el tribunal va tenir en compte les restes de l’ADN trobades a les víctimes. El jutjat de Gavà que va instruir el cas va ordenar que es recollissin mostres biològiques del detingut quan es trobava a la presó provisional a la presó de la Trinitat. En comparar-se, van detectar coincidències.
La sentència, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, assenyala que la primera violació, comesa a turista holandesa, va tenir lloc el 29 de juliol del 2005 cap a les 22.45 hores al passeig Marítim de Gavà. El sospitós va amenaçar la víctima, que estava de vacances, amb una navalla i la va conduir a una zona de matolls. El tribunal va remarcar que Amin havia actuat amb «suma brusquedat» per retirar-li l’«instrument anticonceptiu» i agredir-la sexualment.
El tribunal considera que es va tractar d’un acte «especialment vexatori i pervers perquè l’autor va menysprear els mitjans anticonceptius que utilitzava la dona i, deliberadament, la va posar en risc d’embaràs, cosa que en aquestes circumstàncies suposa una ofensa més enllà de l’ocasionada a la llibertat sexual de la dona».
Extrema violència
El 18 d'agost del 2005, cap a les 21.45 hores, el sospitós va abordar dues dones a l'avinguda del Canal Olímpic de Castelldefels. En aquella ocasió portava el cap cobert amb un passamuntanyes, es va abalançar sobre elles i les va amenaçar amb una navalla mentre tirava una al terra i l’arrossegava darrere uns matolls. A l’altra dona li va ordenar que es tombés en silenci sota amenaça de matar la seva amiga. El condemnat va violar de forma molt violenta la dona i li va provocar ferides. Abans d’anar-se’n li va robar la bossa amb el telèfon mòbil.
Els magistrats van remarcar llavors que el condemnat va actuar «amb un modus operandi semblant a l’anterior, tot i que en aquest cas hi va haver un plus de violència física i moral, ja que es va acovardir dues persones amb una amenaça de mort que la víctima directa sempre va creure». A més, assenyalenque la dona va patir lesions físiques i seqüeles psíquiques com ansietat o depressió.
Per al tribunal, les dues agressions sexuals provades «superen la gravetat pròpia d’aquests delictes» a causa de la violència i intimidació extrema i gratuïta amb què es van cometre. Per aquest motiu, l’Audiència de Barcelona li va imposar el tram més alt del tipus penal. També va ser condemnat a pagar una multa de 270 euros per les lesions a una de les víctimes i a indemnitzar-les amb 20.000 euros per danys morals.
Debat obert
Vint anys després, la seva excarceració ha activat les alertes, per la qual cosa el pres podria ser objecte d’una discreta vigilància policial. Des del 2009 existeix un protocol entre el Departament de Justícia i la Fiscalia Superior de Catalunya per a presos per delictes violents que accedeixen a la llibertat i acusen un elevat risc de reincidència, segons l'avaluació dels serveis de tractament penitenciari. En aquests casos, s’alerta la fiscalia perquè, si ho considera necessari, insti els Mossos d’Esquadra que adoptin mesures respecte a l’exconvicte, com ara que hagi de comunicar el seu domicili o passar controls periòdics.
També es contacta amb les víctimes perquè tinguin coneixement que el seu agressor ha sortit de la presó. La Secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima treballa, a través de les oficines d’atenció de la zona on resideixen les afectades, per aconseguir mecanismes extraordinaris de protecció si són necessaris.
Més enllà d’això, el cas ha reobert el debat sobre com acompanyar aquest tipus d’agressors perquè el dret a la reinserció –tenint en compte l’elevat risc de reincidència acreditat– no col·lisioni contra el dret a la seguretat i protecció de terceres persones.
De fet, expertes i especialistes en violència sexual qüestionen que els condemnats per agressió sexual no estiguin obligats a seguir programes d’intervenció específics, ja que són voluntaris. Les dades de reincidència en delictes sexuals són dispars. Un estudi del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) del 2023 apunta que els excarcerats per delictes d’aquest tipus registren una de les taxes de reincidència més baixes (el 5,3%). No obstant això, segons Institucions Penitenciàries, la taxa de reiteració en agressions sexuals és del 22%, la quarta més alta, per darrere dels robatoris, el tràfic de drogues i la violència de gènere.
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- El Cal Manel reobrirà aquest dimarts com El Manel, de la mà de dos joves
- David Saldoni, exalcalde de Sallent: 'No es poden criminalitzar els immigrants. Jo ara ho soc
- Quatre ferits en encastar el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa
- Sis detinguts a Igualada quan es preparaven per assaltar un bloc de pisos
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- Els Mossos adverteixen: així pots evitar robatoris a casa quan marxis de vacances
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida