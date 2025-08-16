Quatre ferits en encastar el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa

El turisme ha impactat contra un mur a l'alçada del supermercat Aldi de la pujada Roja

El punt de la carretera de Vic on un vehicle s'ha encastat contra una paret aquest divendres

El punt de la carretera de Vic on un vehicle s'ha encastat contra una paret aquest divendres / GSV

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Quatre persones han resultat ferides aquest divendres a la nit en topar amb el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa. Els serveis d'emergències han rebut l'avís pel sinistre a les 23.21 h per un cotxe que s'havia encastat contra un mur al número 255 de la via, a l'alçada del supermercat Aldi de la pujada Roja. Quatre persones han hagut de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a causa del xoc.

Els Bombers de la Generalitat, que no han hagut de rescatar cap atrapat a l'interior del vehicle, hi han treballat amb dues dotacions. Per la seva banda, SEM ha fet una primera valoració dels afectats in situ. Fins al moment, no ha transcendit informació relativa a la gravetat de les lesions de les persones accidentades, si bé no es tem per la vida de cap d’elles. Paral·lelament, la Policia Local de Manresa va practicar les proves d'alcoholèmia i substàncies estupefaents corresponents al conductor del vehicle, que van donar negatiu.

TEMES

Tracking Pixel Contents