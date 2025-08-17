Mor un motorista en una sortida de via a la C-17 a les Llosses

Un total de 91 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any, 28 de les quals motoristes

Mor un motorista en una sortida de via a la C-17 a les Llosses

Mor un motorista en una sortida de via a la C-17 a les Llosses / GSV

ACN

Llosses

Una motorista ha mort en sortir de la via aquest diumenge a les vuit del matí a la C-17 al punt quilomètric 88 a les Llosses, al Ripollès. Les causes de l'accident encara s’estan investigant. Arran del sinistre, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l’afectació viària, s’ha tallat un carril a la C-17 a les Llosses en sentit Vic. Amb aquesta víctima, ja han perdut la vida a les carreteres catalanes un total de 91 persones, 28 de les quals motoristes

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents