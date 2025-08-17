El saqueig arqueològic va camí de rècord a Catalunya: els casos gairebé es tripliquen respecte al 2024
Els Agents Rurals registren 40 intervencions en el primer semestre davant les 30 de tot l’any passat.
Germán González
Els Agents Rurals preveuen que el 2025 es converteixi en l’any amb un major nombre d’actuacions contra els arqueofurtaires en tota l’última dècada. Es tracta de persones que, armades amb detectors de metalls, busquen il·legalment restes arqueològiques, paleontològiques o d’interès històric. Aquests objectes són de domini públic i, per tant, ningú no se’n pot apropiar.
En els primers sis mesos de l’any, aquest cos —dedicat a la protecció del patrimoni cultural en la natura i a la prevenció de danys en contextos arqueològics— ha realitzat 40 actuacions contra l’ús il·lícit de detectors de metalls en espais naturals, cosa que suposa un “increment significatiu d’aquesta pràctica il·legal que posa en risc el patrimoni cultural”, afirmen des dels Agents Rurals. Aquest augment és rellevant, ja que en tot el 2024 es van practicar 30 inspeccions d’aquest tipus. Per tant, si dividim les actuacions de l’any passat en dos semestres, les intervencions gairebé s’haurien triplicat.
Detectores de metalls
Per desenvolupar la seva activitat, els arqueofurtaires acudeixen a jaciments arqueològics inventariats o a espais naturals sense protecció, independentment de si la titularitat és privada o pública i tant a la muntanya com a prop del litoral. Allà solen passar els detectors tot i estar prohibit. De fet, l’ús d’aquest instrument —“habitual entre els arqueofurtaires”— només està permès als professionals de l’arqueologia amb autorització.
Tanmateix, els Agents Rurals apunten a El Periódico , del grup editorial de Regió7, que en els darrers anys està creixent la presència d’aquests caçadors de tresors als jaciments inventariats, ja que no solen estar vigilats. El cas és que el 51,3% dels episodis es van detectar enguany en centres arqueològics o en un radi proper de 150 metres. En canvi, el 2025, sis de cada deu inspeccions es van registrar en llocs no inventariats.
Les xifres apunten a un canvi. Tradicionalment, les persones que es dedicaven a passar detectors de metalls per zones naturals comptaven amb més coneixements dels terrenys que freqüentaven. Feien un estudi per determinar si en aquells punts havien tingut lloc esdeveniments històrics, com batalles, o si hi podia haver assentaments o cementiris, i prioritzaven els que no havien estat objecte d’excavació arqueològica per acudir-hi amb el detector.
D’un temps ençà, els Agents Rurals, que patrullen sovint aquestes zones, han detectat un augment de la presència “d’oportunistes” que, sense preparació prèvia, acudeixen a jaciments inventariats i excavats per buscar restes que després poden vendre per internet.
Per territoris, les comarques de Girona concentren el 30% de les actuacions contra els caçadors de tresors patrimonials, seguides de Tarragona (24,3%), Lleida (21,6%) i Barcelona (20%), mentre que l’Alt Pirineu representa el 2,7% restant. El contrast amb el 2024 és notable: aleshores, Lleida liderava amb un 32% dels casos, seguida de Barcelona (25%) i la Catalunya Central (18%), i Girona amb tot just un 14%.
Què passa quan els Agents Rurals ‘cacen’ un arqueofurtaire?
Després de requisar-li el detector de metalls, s’obre un expedient que pot derivar en sancions administratives o fins i tot en un procediment penal per delicte contra el patrimoni públic. La gravetat de la infracció es valora segons factors com els danys ocasionats, el valor dels objectes recuperats, si són béns públics o privats i l’afany de lucre de l’infractor. De fet, hi ha furtius que són simples col·leccionistes privats i d’altres que es dediquen a traficar amb aquest tipus d’objectes arqueològics.
La Llei de Patrimoni Cultural de Catalunya estableix que qualsevol troballa arqueològica o paleontològica detectada —ja sigui en una obra, treball agroforestal o qualsevol altra activitat— s’ha de notificar a l’Administració en un termini màxim de 48 hores, sense que pugui tocar-se ni extreure’s, ja sigui en el medi terrestre o subaquàtic. Totes les restes arqueològiques o d’interès històric tenen la consideració de domini públic.
Més de 2.600 objectes requisats
Fa unes setmanes, els Agents Rurals van interceptar un grup criminal que es dedicava a la venda il·legal de restes arqueològiques. Van sorprendre dos sospitosos in fraganti mentre prospectaven un terreny amb detectors de metalls al municipi de Castelló de Farfanya (Noguera). En aquell moment se’ls van intervenir 1.252 objectes metàl·lics d’interès històric i patrimonial, com ara 943 monedes de diverses èpoques. Els agents els van requisar dos detectors i altres eines per excavar.
La investigació va continuar amb una entrada i registre als domicilis dels sospitosos a Balaguer. En aquests habitatges es van intervenir 1.300 objectes més, majoritàriament monedes, així com tres detectors de metalls més i eines per netejar i manipular aquestes peces arqueològiques. Segons els Agents Rurals, part del material requisat estava destinat a la venda a través d’un portal d’internet.
